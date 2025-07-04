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Хорошо, что мы снова разговариваем с россией: Меркель высказалась о войне в Украине
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель назвала соглашение стран-членов НАТО об увеличении расходов на оборону логичным и необходимым. После вторжения диктатора путина в Украину в начале 2022 года уровень угрозы для стран Европейского Союза возрос. Двух процентов валового внутреннего продукта на оборону больше недостаточно.
«Мы должны стать способными к миру благодаря военной силе», — сказала Меркель в Шверине во время речи на RND vor Ort, организованной редакционной сетью Germany и Ostsee-Zeitung, пишет N-TV.
Политик пояснила, что она сознательно выбрала свои слова, когда ее спросили, хочет ли она дистанцироваться от выражения о том, что Германия должна стать «готовой к войне», которое использовал министр обороны Борис Писториус.
«Лучший способ предотвратить нападения — это развить сдерживающий эффект и одновременно пытаться поддерживать дипломатические контакты, — сказала экс-канцлер. — Так мы пережили холодную войну, и так мы должны пережить будущее. Хорошо, что переговоры с россией снова происходят. Без переговоров эта война точно не закончится».
Критики обвиняют Меркель в ошибочной политике в отношении россии на посту канцлера. Среди прочего, ее поддержка балтийского трубопровода «Северный поток-2» — уже после незаконной аннексии Крыма россией в 2014 году — стала ложным сигналом для путина. Сама Меркель оправдывает свою политику по сей день.
Отметим, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что путин понимает единственный язык — язык силы.226
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