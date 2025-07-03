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Умерла Татьяна Шелига — звезда украинского театра и кино
В четверг, 3 июля, скончалась заслуженная артистка Украины Татьяна Шелига, наиболее известная по сериалу «Когда мы дома».
О смерти знаменитости сообщила ее дочь Анастасия Савицкая-Шелига в Facebook. Она отметила, что о дате и времени прощания будет сообщено впоследствии.
Причина смерти актрисы не разглашается. Известно только, что в 2022 году Шелига перенесла сложную операцию на сердце — ей провели стентирование из-за полного перекрытия аорты.
Последние два месяца женщина находилась в тяжелом состоянии — значительное осложнение здоровья произошло в апреле. А последние дни жизни она была частично парализована и грезила.
Татьяна Шелига почти всю свою жизнь отдала актерской профессии.
В 1972 году окончила Школу-студию имени Немировича Данченко при МХАТ в Москве. Около 23 лет работала в театре русской драмы в Севастополе.
С 1995 по 2010 год — актриса Киевского театра им. Леси Украинки. Сыграла более 55 ролей в кино и сериалах, среди них: «Когда мы дома», «За двумя зайцами», «Пять минут до метро», «Центральная больница».
Номинирована на высшую театральную премию «Киевская пектораль» за роль Клотильды в спектакле «Фердинандо».
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