Это худший метод приготовления картофеля: старайтесь его избегать

Картофель может быть бомбой для здоровья - при условии, что вы не уничтожаете его пищевую ценность уже на этапе приготовления, пишет Medonet.

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Варка? Это худший выбор. Давно известно, что картофель, приготовленный в воде, теряет много витамина С и фенолов — эти соединения легко растворяются и окисляются. Приготовление в большом количестве воды вымывает их больше, чем приготовление на пару, запекание или использование микроволновой печи. И именно это подтверждают новые анализы.

Например: потери витамина С на 36 процентов меньше при приготовлении в микроволновой печи, чем в воде (69 мг витамина С/100 г против 44 мг/100 г), тогда как приготовление на гриле позволяет сохранить на 65 процентов больше полифенолов, чем варка (350 мг полифенолов/100 г против 210 мг/100 г).

Количество фенольных соединений (антиоксидантов) для фиолетового сорта на 65 процентов выше в печеном картофеле, чем в вареном (230 мг/100 г против 140 мг/100 г). Поэтому стоит избегать длительной варки картофеля в большом количестве воды, особенно когда он нарезан на мелкие кусочки — чем больше площадь поверхности контакта с водой и чем выше температура, тем больше потеря ценных ингредиентов.

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Напомним простой рецепт приготовления молодого картофеля на сковороде.

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