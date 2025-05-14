Молодая картошка на сковородке: рецепт «без лишних хлопот», который станет вашим любимым

Суперфиналистка кулинарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, ранее поделившаяся рецептом «ленивых» пирожков на кефире с луково-яичной начинкой, рассказала, как быстро приготовить на сковороде молодой картофель.

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«Картофель выходит с аппетитной румяной корочкой. Обязательно попробуйте! Это станет вашим любимым рецептом», — пишет она на своей странице в соцсетях.

Ингредиенты: Молодой картофель — 1−1,5 кг;

Вода — 150 мл;

Масло — 120 г;

Паприка — 1 ч. л;

Соль — по вкусу;

Укроп измельченный;

Чеснок — 2 зубчика.

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Приготовление: РЕКЛАМА Вымытый картофель выложить на сковороду, добавить воду, посолить, накрыть крышкой и готовить на среднем огне до готовности — вода должна полностью выкипеть. Это может занять до 20 минут — в зависимости от размера картофеля.

Добавить масло и паприку, увеличить огонь и обжарить до золотистой корочки.

В конце добавить натертый чеснок и измельченную зелень.

О том, как просто приготовить молодой картофель на гриле и том, с какими ароматными травами он сочетается, читайте на нашем сайте.

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