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Книга рецептов

Молодая картошка на сковородке: рецепт «без лишних хлопот», который станет вашим любимым

15:41 14 мая 2025
Рецепт картошки с корочкой от Ольги Рябенко. Фото - скриншот

Суперфиналистка кулинарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, ранее поделившаяся рецептом «ленивых» пирожков на кефире с луково-яичной начинкой, рассказала, как быстро приготовить на сковороде молодой картофель.

«Картофель выходит с аппетитной румяной корочкой. Обязательно попробуйте! Это станет вашим любимым рецептом», — пишет она на своей странице в соцсетях.

Ингредиенты:

  • Молодой картофель — 1−1,5 кг;
  • Вода — 150 мл;
  • Масло — 120 г;
  • Паприка — 1 ч. л;
  • Соль — по вкусу;
  • Укроп измельченный;
  • Чеснок — 2 зубчика.

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Приготовление:

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  • Вымытый картофель выложить на сковороду, добавить воду, посолить, накрыть крышкой и готовить на среднем огне до готовности — вода должна полностью выкипеть. Это может занять до 20 минут — в зависимости от размера картофеля.
  • Добавить масло и паприку, увеличить огонь и обжарить до золотистой корочки.
  • В конце добавить натертый чеснок и измельченную зелень.

О том, как просто приготовить молодой картофель на гриле и том, с какими ароматными травами он сочетается, читайте на нашем сайте.

Фото — скриншот

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