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Молодая картошка на сковородке: рецепт «без лишних хлопот», который станет вашим любимым
Суперфиналистка кулинарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, ранее поделившаяся рецептом «ленивых» пирожков на кефире с луково-яичной начинкой, рассказала, как быстро приготовить на сковороде молодой картофель.
«Картофель выходит с аппетитной румяной корочкой. Обязательно попробуйте! Это станет вашим любимым рецептом», — пишет она на своей странице в соцсетях.
Ингредиенты:
- Молодой картофель — 1−1,5 кг;
- Вода — 150 мл;
- Масло — 120 г;
- Паприка — 1 ч. л;
- Соль — по вкусу;
- Укроп измельченный;
- Чеснок — 2 зубчика.
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Приготовление:
- Вымытый картофель выложить на сковороду, добавить воду, посолить, накрыть крышкой и готовить на среднем огне до готовности — вода должна полностью выкипеть. Это может занять до 20 минут — в зависимости от размера картофеля.
- Добавить масло и паприку, увеличить огонь и обжарить до золотистой корочки.
- В конце добавить натертый чеснок и измельченную зелень.
О том, как просто приготовить молодой картофель на гриле и том, с какими ароматными травами он сочетается, читайте на нашем сайте.
Фото — скриншот210
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