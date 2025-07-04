Свитолина вылетела с Уимблдона, проиграв экс-первой ракетке мира (видео)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (13-я в рейтинге WTA), одолевшая ранее венгерку Анну Бондар и «нейтральную» белоруску Александру Соснович, к сожалению, прервала победное шествие на Уимблдоне с общим призовым фондом 71 миллион 630 тысяч долларов.

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В матче 3-го раунда турнира «Большого шлема» 30-летняя одесситка уступила экс-первой ракетке мира в парном разряде 29-летней бельгийке Элизе Мертенс (23-я) — 1:6 6:7 (4). Счет личных встреч соперниц стал 5:4 в пользу украинки.

Выход в 1/16 финала состязаний в Лондоне принес Свитолиной 208 987 долларов призовых «грязными». Что же касается Мертенс, то путевку в четвертьфинал Уимблдона бельгийка оспорит в матче с победительницей противостояния между первой ракеткой мира Ариной Соболенко и британкой Эммой Радукану (40-я).

Напомним, что Элина Свитолина 11-й раз играла в основной сетке Уимблдона. Ее лучший результат на турнире — выход полуфинал в 2019 и 2023 годах.

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Добавим, что теперь в одиночном разряде Уимблдона-2025 продолжает выступление только одна украинская теннисистка — Даяна Ястремская (42-я), сенсационно обыгравшая 2-ю ракетку мира Коко Гауфф из США — 7:6 (3), 6:1, а затем, а выбившая из турнира россиянку Анастасию Захарову (95-я) — 5:7, 7:5. 7:5. Следующая оппонентка одесситки — испанка Джессика Бусас Манейро (62-я).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-третья ракетка мира и уроженка москвы едва не устроили драку после матча в Германии.

Фото Jimmie48



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