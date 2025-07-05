41.36 / 41.91 48.86 / 49.59
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Ястремская проиграла сопернице из Испании и не смогла повторить свой лучший результат на Уимблдоне (видео)

16:41 5 июля 2025
Даяна Ястремская

Одна из сильнейших теннисисток Украины Даяна Ястремская (42-я в рейтинге WTA), ранее сенсационно победившая 2-ю ракетку мира Коко Гауфф из США и одолевшая россиянку Анастасию Захарову (95-я), к сожалению, не смогла пробиться в четвертый круг и повторить свой лучший результат на Уиблдоне с общим призовым фондом 71 млн 630 тысяч долларов.

В матче 3-го раунда турнира «Большого шлема», прерывавшемся из-за дождя, 25-летняя одесситка уступила в трех сетах 22-летней испанке Джессики Боусас Манейро (62-я) — 1:6, 6:2, 3:6.

Выход в 1/16 финала состязаний в Лондоне принес Ястремской, впервые рассказавшей о своем парне, 208 987 долларов призовых «грязными». Что же касается обидчицы украинки, то путевку в четвертьфинал Уимблдона она оспорит в матче c россиянкой Людмилой Самсоновой (19-я), которая оказалась сильнее своей бывшей соотечественницы Дарьи Касаткиной (18-я) из Австралии — 6:2, 6:3.

Напомним, что лучший результат Ястремской на Уимблдоне — четвертый круг в 2019 году (в прошлом сезоне Даяна, как и на сей раз, дошла до третьего раунда).

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Элина Свитолина в третьем круге Уимблдона проиграла бельгийке Элизе Мертенс.

Фото Jimmie48

РЕКЛАМА

44

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Гороскоп, фото из открытых источников

Козам нужно сменить имидж, а Быкам важно не поддаться на провокацию: восточный гороскоп на неделю 7 — 13 июля

компания "Автомагистраль Юг"

Владелец компании «Автомагистраль Юг» и ее гендиректор сбежали из Украины, — СМИ

Уран входит в Близнецы – Что ждет Ваш Знак Зодиака

Время перемен: как переход Урана в Близнецы 7 июля повлияет на судьбу знаков зодиака

Как очистить унитаз - Способы очистки унитаза - Фото: The Spruce

Очищаем унитаз изнутри: названы эффективные способы убрать налет, камень и ржавчину

Следующий материал
Новости партнеров