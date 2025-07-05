Ястремская проиграла сопернице из Испании и не смогла повторить свой лучший результат на Уимблдоне (видео)

Одна из сильнейших теннисисток Украины Даяна Ястремская (42-я в рейтинге WTA), ранее сенсационно победившая 2-ю ракетку мира Коко Гауфф из США и одолевшая россиянку Анастасию Захарову (95-я), к сожалению, не смогла пробиться в четвертый круг и повторить свой лучший результат на Уиблдоне с общим призовым фондом 71 млн 630 тысяч долларов.

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В матче 3-го раунда турнира «Большого шлема», прерывавшемся из-за дождя, 25-летняя одесситка уступила в трех сетах 22-летней испанке Джессики Боусас Манейро (62-я) — 1:6, 6:2, 3:6.

Выход в 1/16 финала состязаний в Лондоне принес Ястремской, впервые рассказавшей о своем парне, 208 987 долларов призовых «грязными». Что же касается обидчицы украинки, то путевку в четвертьфинал Уимблдона она оспорит в матче c россиянкой Людмилой Самсоновой (19-я), которая оказалась сильнее своей бывшей соотечественницы Дарьи Касаткиной (18-я) из Австралии — 6:2, 6:3.

Напомним, что лучший результат Ястремской на Уимблдоне — четвертый круг в 2019 году (в прошлом сезоне Даяна, как и на сей раз, дошла до третьего раунда).

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Элина Свитолина в третьем круге Уимблдона проиграла бельгийке Элизе Мертенс.

Фото Jimmie48

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