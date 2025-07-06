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«Динамо» сполна поквиталось с «Кишвардой» за стартовую неудачу на сборе в Австрии: видеообзор матча
В воскресенье, 6 июля, киевское «Динамо», проигравшее накануне «Кишварде» (0:2), провело на сборе в Австрии еще один контрольный поединок против новичка элитного венгерского дивизиона (цвета этой команды в свое время защищал экс-динамовец Артем Милевский).
«Динамо» (Украина) — «Кишварда» (Венгрия) — 3:0
«Динамо»: Суркис (Нещерет, 46), Гусев (Караваев, 30, Гусев, 75), Дячук (Попов, 46), Биловар (Захарченко, 46), Осипенко (Дубинчак, 46), Пихаленок (Буяльский, 46), Ярмоленко (Торрес, 46), Шапаренко (Михайленко, 46), Волошин (Саленко, 46), Супряга (Кабаев, 46), Задорожный (Пономаренко, 46).
Голы: Ярмоленко (16), Супряга (40), Задорожный (42).
На 29-й минуте удален Гусев («Динамо»).
Напомним, что на австрийском сборе у «бело-синих» также запланированы поединки с датским «Мидтьюлландом» (10 июля), английским «Вест Бромвич Альбионом» (11-го) и хорватским «Осиеком» (16-го).
Как известно, 22 или 23 и 29 или 30 июля «Динамо» проведет матчи 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов против победителя пары «Жальгирис» (Литва) — «Хамрун Спартанс» (Мальта).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Динамо» поразил свою возлюбленную необычным подарком.
Фото ФК «Динамо»
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