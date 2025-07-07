Где и когда смотреть онлайн «Шахтер» — «Ильвес»: расписание трансляций и прогноз на отборочный матч Лиги Европы

В четверг, 10 июля, обладатель Кубка Украины донецкий «Шахтер» проведет дебютный официальный матч под началом турецкого специалиста Арды Турана. В рамках 1-го отборочного раунда Лиги Европы горняки на стадионе «Стожица» в столице Словении Любляне примут финский «Ильвес» из Тампере (арбитр — 32-летний Марк Нахтигаал из Нидерландов).

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В рамках подготовки к старту сезона «оранжево-черные» провели на сборе в Словении два спарринга, победив хорватскую «Горицу» (1:0) и сыграв вничью с чешским «Словацко"(1:1).

Что же касается «Ильвеса», то команда Йоонаса Рантанена поддерживает игровой тонус в чемпионате Финляндии. В очередном поединке коллектив из Тампере в гостях сыграл вничью с клубом «Сейнейокен Ялкапаллокерхо» — 1:1 (Чуквуди, 14 — Канга, 64) и занимает в турнирной таблице третье место с одним очком отcтавания от «Интера» из Турку и КуПСа.

Букмекеры в предстоящем поединке видят явным фаворитом «Шахтер», который никогда ранее не играл с финскими клубами в еврокубках. К примеру, контора Vbet ставки на победу «Шахтера» принимает с коэффициентом 1,20, на ничью — 6.50, на выигрыш «Ильвеса» — 19,00.

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В прямой трансляции матч «Шахтер» — «Ильвес» на территории Украины покажет (начало — в 21:00) телеканал УПЛ ТВ.

Лига Европы. 1-й отборочный раунд. Первый матч

10 июля (четверг)

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«Шахтер» — «Ильвес» 21:00 УПЛ ТВ

Ответна встреча соперников состоится 17 июля в Тампере.

Напомним, что в случае успешного прохождения финского барьера «Шахтер» во 2-м раунде квалификации Лиги Европы сыграет с турецким «Бешикташем», а в случае неудачи — в отборе Лиги конференций с АЗ из Нидерландов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» узнало пару потенциальных соперников в квалификации Лиги чемпионов.

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Фото ФК «Шахтер»

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