Земляки нового главного тренера: жребий определил оппонента «Шахтера» во 2-м раунде квалификации Лиги Европы

В среду, 18 июля, в Доме европейского футбола в Ньоне вслед за жеребьевкой Лиги чемпионов брошен жребий 2-го отборочного раунда Лиги Европы, в которой нашу страну представляет обладатель Кубка Украины «Шахтер».

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В случае успешного прохождения в стартовом раунде финского «Ильвес Тампере» подопечные турка Арды Турана сыграют с… турецким «Бешикташем».

Первый матч дончане проведут 24 июля в гостях, ответный — 31-го дома (предположительно в словенской Любляне).

В случае успеха «Шахтер» продолжит борьбу за попадание в основной раунд Лиги Европы, а в случае неудачи — переберется в Лигу конференций.

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Кстати, все матчи донецкого клуба в квалификации еврокубков будет транслировать в прямом эфире УПЛ ТВ.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал бывший клуб Сергея Реброва.

Фото uefa.com



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