41.20 / 41.78 47.65 / 48.35
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Земляки нового главного тренера: жребий определил оппонента «Шахтера» во 2-м раунде квалификации Лиги Европы

14:17 18 июня 2025
ФК Шахтер

В среду, 18 июля, в Доме европейского футбола в Ньоне вслед за жеребьевкой Лиги чемпионов брошен жребий 2-го отборочного раунда Лиги Европы, в которой нашу страну представляет обладатель Кубка Украины «Шахтер».

В случае успешного прохождения в стартовом раунде финского «Ильвес Тампере» подопечные турка Арды Турана сыграют с… турецким «Бешикташем».

Первый матч дончане проведут 24 июля в гостях, ответный — 31-го дома (предположительно в словенской Любляне).

В случае успеха «Шахтер» продолжит борьбу за попадание в основной раунд Лиги Европы, а в случае неудачи — переберется в Лигу конференций.

РЕКЛАМА

Кстати, все матчи донецкого клуба в квалификации еврокубков будет транслировать в прямом эфире УПЛ ТВ.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал бывший клуб Сергея Реброва.

Фото uefa.com

РЕКЛАМА

57

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Лаванда, фото из открытых источников

Тельцам категорически нельзя сегодня врать, а Львам не стоит начинать новый проект: гороскоп на 18 июня и информация о совместимости в браке от мольфара

Карты Таро, фото из открытых источников

Скорпионам — «Отшельник» и поиск ответов, Водолеям — «Колесница» и контроль над эмоциями: Таро-прогноз на 18 июня

Монеты, фото из открытых источников

Звезды помогут: какие знаки Восточного гороскопа скоро будут купаться в деньгах

Треть пенсионеров получает лишь по 3,3 тысячи гривен. Фото Pixabay

Пенсионный фонд обязали выплатить повышенные пенсии: кто получит деньги дополнительно

Следующий материал
Новости партнеров