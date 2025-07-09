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Шоу-бизнес

Смело: популярная телеведущая шокировала во время прямого эфира

13:57 9 июля 2025
Ирина Хоменко

Популярная актриса и телеведущая Ирина Хоменко, которая рассказала об изменениях во время большой войны, поразила сеть. Во время прямого эфира в социальном приложении она взяла ножницы и собственноручно подстригла себе волосы. По словам актрисы, таким образом она решила символически избавиться от стресса и обновиться.

«Обновление! Решила избавиться от накопившегося стресса, — призналась Ирина. — Мне понравилось».

Не только Ирина изменила имидж — «обновление» коснулось и ее домашнего любимца — котика Тефити, которого также подстригли.

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Подписчики Ирины начали активно обсуждать ее новый образ, хвалить за смелость и комментировать изменения.

«Цвет волос не ваш, — решили в комментарии. — Вам очень было красиво в темном. Это шоколадный оттенок или другой в цвете. Вы ярче и эффектнее».

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«Ого! - были шокированы в сети. — Даже сама, без парикмахера! Смело».

«Будто помолодела», — решили поклонники.

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Ранее популярная певица поразила новостью.

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