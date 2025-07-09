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Смело: популярная телеведущая шокировала во время прямого эфира
Популярная актриса и телеведущая Ирина Хоменко, которая рассказала об изменениях во время большой войны, поразила сеть. Во время прямого эфира в социальном приложении она взяла ножницы и собственноручно подстригла себе волосы. По словам актрисы, таким образом она решила символически избавиться от стресса и обновиться.
«Обновление! Решила избавиться от накопившегося стресса, — призналась Ирина. — Мне понравилось».
Не только Ирина изменила имидж — «обновление» коснулось и ее домашнего любимца — котика Тефити, которого также подстригли.
Подписчики Ирины начали активно обсуждать ее новый образ, хвалить за смелость и комментировать изменения.
«Цвет волос не ваш, — решили в комментарии. — Вам очень было красиво в темном. Это шоколадный оттенок или другой в цвете. Вы ярче и эффектнее».
«Ого! - были шокированы в сети. — Даже сама, без парикмахера! Смело».
«Будто помолодела», — решили поклонники.
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