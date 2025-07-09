«Песня „Скрипка грає“ мне… приснилась. Я не поленился встать и записать ее, а потом лег спать дальше»: о чем рассказывал «ФАКТАМ» Игорь Поклад

Остановилось сердце легендарного украинского композитора, народного артиста Украины, Героя Украины Игоря Поклада, автора музыки к песням «Кохана», «Скрипка грає», «Ой, летіли дикі гуси», «Чарівна скрипка». Среди исполнителей замечательных песен композитора — Назарий Яремчук, Василий Зинкевич, София Ротару, Дмитрий Гнатюк, Нина Матвиенко и многие другие известные артисты.

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Игорь Дмитриевич дал «ФАКТАМ» не одно интервью. Первая беседа за чашкой ароматного кофе, который сварила жена композитора Светлана, состоялась на густо увитой виноградом веранде его загородного домика.

«Самый громкий розыгрыш я устроил с Юрой Рыбчинским»

Игорь Дмитриевич рассказывал много интересного. Например, что порой музыка ему снилась. Это было для него знаком, что он в хорошей творческой форме. Кстати, так случилось и с легендарной песней на слова поэта Юрия Рыбчинского «Скрипка грає», которую прекрасно исполнял Василий Зинкевич.

— Эта песня имеет удивительную историю, — рассказывал Игорь Поклад. — Она мне… приснилась. И я не поленился, встал и записал ее, а потом лег спать дальше.

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Интересно, что свою дачу композитор построил почти в пяти шагах от легендарных корпусов Дома творчества в Ворзеле, где он не только создавал свои шедевры, но и веселил творческую интеллигенцию непревзойденными шутками.

- Самый громкий розыгрыш я организовал с Юрой Рыбчинским, — вспоминал Игорь Поклад. — Как-то мы пробрались в домик одного из коллег и рыболовной леской соединили молоточек басовой струны рояля с… форточкой. Инструмент располагался прямо у окна, так что увидеть леску было практически невозможно. Дождались полуночи. И только коллега лег спать, мы за форточку как дернем! Раз, второй… «Бам, бам!» — прозвучало низко и ужасно. Видим: свет зажегся. Коллега обошел комнату удивленно. Погасил свет. Лег. А мы снова — как дернем форточку. Он с кровати вскочил, как ошпаренный. Походил по комнате — никого. Только лег, снова… На следующее утро в Доме творчества заговорили о привидении. А мы с Юрой на этом не успокоились. Когда коллега, не спавший всю ночь, на следующий день отправился на обед в столовую, мы быстренько в его домике переставили мебель…

У Игоря Дмитриевича было много друзей. Среди них был и легендарный Юрий Тимошенко (Тарапунька).

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- У меня на даче до сих пор растут елки, посаженные им, — рассказывал композитор. — Как-то он приехал ко мне и увидел саженцы. «А чего они здесь стоят?» — поинтересовался. Я объяснил, что уже некуда сажать. «Дай мне лопату!» — сказал он и посадил шесть елок. Юрий Тимошенко был человек очень эрудированный и остроумный.

Вспоминаю, мы делали программу для первого украинского мюзик-холла. Сдавать ее нужно было в Министерстве культуры. Нас вызвали на заседание художественного совета. Мы переживали, конечно. Ведь мюзик-холл сразу же ассоциируется с полуобнаженными женщинами. Министерские работники нашу программу разнесли в пух и прах: мол, не наше это искусство, зачем нам этот Запад? Последним выступал министр культуры: «Что это за слово вообще такое иностранное „мюзик-холл“? Что, своих слов нет?» И вдруг раздался голос Юрия Тимошенко, который сидел в последнем ряду: «Между прочим, министр — тоже иностранное слово». Все как грянули хохотом. Программу нашу приняли.

«Много встреч в моей жизни были судьбоносными»

Игорь Дмитриевич умел дружить. Вот как вспоминал свою последнюю встречу с Назарием Яремчуком:

- В последний раз с Назарием мы виделись за несколько дней до его ухода. Он лежал в больнице. Я позвонил его врачу, с которым был знаком: «Что Назарию привезти? Что ему можно?» Врач ответил обреченно: «Игорь, ему уже можно все…» Назарий был в плохом состоянии. Мы стали говорить о здоровье. И вдруг он сказал: «Игорь, а давай сделаем авторский концерт. Ты и я. У меня столько твоих песен!» Он строил планы, бесконечные планы… «Приезжай ко мне. У меня же там речушка», — приглашал к себе домой.

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А Карпаты — это мое любимое место на земле. Их я знаю как свои пять пальцев. Часто ездили туда с поэтом Михаилом Ткачом. Ходили на полонины. Какая красота!

Михаил тогда делал фильм о народных промыслах. Какие в Карпатах замечательные резчики по дереву! Я смотрел на картины местных художников и не мог отвести глаз. А какие красивые народные гуляния. Таких я никогда не видел. Мы сидели на полонине за столом и наблюдали, как с гор ручьем спускаются девушки и парни в вышиванках, такие одухотворенные, с горящими глазами! Давно я уже не был в Карпатах…

Многие встречи в его жизни были судьбоносными. Игорь Поклад рассказывал:

- Не было бы встречи с Володей Дахно, я бы не написал казацкой серии мультиков… Чудеса — это встречи с Володей Бегмой, который меня привел в театр, потом — с Сергеем Данченко. Знаковым стало для меня знакомство с Леней Быковым, после чего я написал музыку почти к пятидесяти фильмам. Это и общение с Андреем Бенкендорфом, с которым мы сделали пятнадцать картин.

Эти творческие люди вдохновляли меня работать. Помню, когда ко мне пришел Володя Дахно, я сказал ему, что писать музыку к мультфильму не буду, потому что никогда не писал для этого жанра и не знаю, как это делается. Но он показал мне сюжет в лицах, красках, движениях. И я решил попробовать…

Общаться с Игорем Покладом было невероятно интересно. Он рассказывал о путешествиях по Европе.

- Мне посчастливилось играть на рояле Шопена его музыку. Это было в Париже в одном из замков, куда нас привели на экскурсию. Показали нам рояль и сказали: «Если кто-то хочет, может что-то сыграть». Когда я исполнил ноктюрн Шопена, сотрудник музея попросил еще что-то сыграть. Я был вдохновлен и исполнил вальс. Он сказал: «Думаю, что Шопену это понравилось бы» — и вручил мне на память вазу. В Париже я не спал ни одной ночи. Там грех спать…

А вот в далекие путешествия Игорь Дмитриевич не летал. Не любил самолеты после того, как увидел самолет, упавший в море.

Музой Игоря Дмитриевича была его жена Светлана. На мой вопрос, как они познакомились, Поклад ответил: «Мы знали друг друга очень давно. А со временем я понял: лучше ее нет!»

Ранее жена композитора Игоря Поклада рассказала, кто спас их от смерти в Ворзеле во время оккупации.

Фото в заголовке Сергея Тушинского

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