Этот день настал: украинский дизайнер оформил витрины известнейшего универмага Европы

Известный украинский дизайнер Руслан Багинский, шляпы которого носят мировые звезды, поразил новостью. В самом центре Парижа, в легендарной Галерее Лафайет он оформил двенадцать витрин и открыл собственный поп-ап и магазин.

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На своей странице в социальной сети Руслан показал, как выглядят витрины, главный баннер Галереи с желто-голубыми шляпами и показал процесс создания.

Фото с instagram

«Этот день настал! — написал Багинский. — Центр Парижа сегодня выглядит вот так! Это действительно исторический момент для меня, для команды RB и для всего украинского дизайна и культуры! 27 миллионов человек в год, легендарные витрины и стены Galeries Lafayette, которые обычно оформляют мировые гиганты моды, — теперь рассказывают об Украине! До конца августа!»

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Фото с instagram

Дизайнер подчеркнул, что это большая честь — быть среди тех, кого приглашают на такой takeover. И добавил: «А еще для меня это очень лично — потому что нам 10 лет, и мы здесь! Мы все знаем, как трудно сейчас создавать. И этот проект дался нам с невероятными усилиями. Но мы также знаем, как это важно. Потому что это значит, что мы — есть. Спасибо всем, кто рядом. Слава Украине! Продолжение следует!»

— Это невероятно!!! — отреагировала в сети певица Джамала — давняя поклонница дизайнера.

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Фото с instagram

— Гордимся, — написала Леся Никитюк, в гардеробе которой также есть изделия дизайнера.

Фото с instagram

— Слезы счастья! Обнимаем всей страной, — восхищалась Джерри Хейл.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что популярный дизайнер вернулся в Украину.

Фото с instagram

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