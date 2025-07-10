россия использует свой Центр передовых беспилотных технологий «Рубикон», который участвовал в боях на Курщине, для улучшения возможностей использования беспилотников на всем театре боевых действий, в частности в приоритетных районах Донецкой области.

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Украинские военнослужащие, работающие на Константиновском направлении, рассказали, что прибытие туда операторов беспилотников Центра «Рубикон» — недавно созданного российского учебно-инновационного центра по использованию беспилотников — стало «поворотным моментом» в развитии тактических возможностей противника в сфере беспилотников.

В начале 2025 года россия развернула подразделения беспилотников «Рубикон» в Курской области, где операторы, оснащенные волоконно-оптическими дронами, сыграли значительную роль в ликвидации оставшегося украинского выступа. Украинские военнослужащие сообщили, что россия передислоцировала подразделения «Рубикон» в район Константиновки весной 2025 года, что позволило российским войскам значительно усложнить украинскую логистику в этом районе. Использование россией и Украиной оптоволоконных беспилотников, которые «Рубикон» массово внедрил в Курской области, сыграло ключевую роль в создании зон поражения шириной от 15 до 20 километров между передовыми российскими и украинскими позициями, говорится в отчете Института изучения войны.

Украинский эксперт по радиоэлектронной и радиоэлектронной борьбе Сергей «Флэш» Бескрестнов заявил в мае 2025 года, что министерство обороны рф контролирует «Рубикон» и предоставляет приоритет снабжению и комплектованию центра.

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Он добавил, что подразделение состоит из четырех частей: центра разработки беспилотных систем и роботизированных наземных комплексов; центра обучения инструкторов использованию инновационных беспилотных решений; центра аналитики и передовых боевых подразделений.

Подразделения «Рубикона» эксплуатируют различные типы беспилотников, включая барражирующие боеприпасы «Ланцет», ударные беспилотники «Молния», оптоволоконные и дальнобойные беспилотники с обзором от первого лица (FPV). А некоторые подразделения проходят специальную подготовку для действий против украинских самолетов. Бескрестнов отметил, что «Рубикон» все еще действует на Сумско-Курском направлении, но россия передислоцировала его подразделения на восток Украины, главным образом в Донецкую область. Сейчас противник формирует пять отрядов беспилотных систем под руководством «Рубикона» для поддержки боевых действий в пяти российских группировках войск, действующих в Украине.

ISW наблюдал за сообщениями о подразделениях «Рубикон», действующих в Курской области и по всей восточной Украине от направления Боровая на востоке Харьковской области до направления Великая Новоселка на западе Донецкой области.

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Пока подразделения не действуют в западной Запорожской или Херсонской областях, что свидетельствует о том, что министерство обороны, вероятно, все еще расширяет «Рубикон».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Сергей «Флэш» Бескрестнов сообщил об опасности новых российских ударных дронов, созданных на базе переделанных из реактивных дронов-мишеней «Дань-М».

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