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Пожелтевшие белые носки больше не проблема: просто добавьте этот порошок при стирке (видео)
Многие хозяйки уже запомнили, что никогда не стоит добавлять во время стирки соль или фольгу, ведь это не поможет постирать вещи, а может испортить стиралку
Но как быть в том случае, когда после стирки белые носки становятся серыми, футболки — пожелтевшие, а полотенца — тусклыми? Даже самые сильные порошки не справляются, а отбеливатели только портят ткань. Но, оказывается, есть один безопасный и невероятно действенный способ вернуть белью чистейшую белизну, и вам понадобится только одна ложка средства, которое сейчас возвращается в каждый дом, пишет один из разработчиков моющих средств.
Его название — перкарбонат натрия — кристаллический порошок, который выглядит как сода, но работает как «магия». При растворении в горячей воде он превращается в перекись водорода и соду — натуральные компоненты, которые и очищают, и отбеливают, и дезинфицируют.
Поэтому при стирке следует добавить одну мерную ложку этого средства прямо в барабан стиральной машины, включить стирку на 60 °C — и наблюдать, как потускневшее белье снова становится белым, как в день покупки.
Этот порошок не только спасет ваши белые вещи, но и справится с пятнами, запахами и бактериями. А еще он идеально подходит для уборки: растворите две ложки в горячей воде, залейте в ванную или унитаз, и через полчаса все будет сиять чистотой. Никакой химии, только результат. Перкарбонат — это универсальное средство, действительно работающее.
И вместо того, чтобы приобретать дорогие отбеливатели, которые только разочаровывают, одна ложка этого простого порошка делает белье идеально белым — попробуйте, и вы не вернетесь к обычной стирке.
Раньше «ФАКТЫ» писали, как восстановить тюль и вернуть ему белье.23
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