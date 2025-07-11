Не навреди: какие подкормки категорически противопоказаны томатам

Именно в середине лета томаты находятся в фазе увеличения и созревания плодов, поэтому обязательно нуждаются в подкормке. Но нужно знать, какие удобрения и в каком количестве лучше вносить под кусты томатов, ожидая щедрого урожая.

ВІДЕО ДНЯ

Опытные огородники знают, что даже лучшие удобрения могут навредить растению, если не соблюдать баланс и главный принцип — не навреди, пишет Pixelinform.

Избыток питательных веществ бывает опаснее их дефицита. К примеру, если переборщить с азотом в период цветения и формирования завязи, то все силы растения пойдут на наращивание зеленой массы. У томатов будет роскошная ботва и скудный урожай, а старые нижние листья начнут желтеть, отдавая свои ресурсы молодым побегам.

Также нужно учитывать, как удобрения взаимодействуют между собой и какие лучше усваиваются корневой системой. Так, большая доза калия и кальция блокирует поглощение магния. А без магния фотосинтез нарушается, и листья, особенно между жилками, начинают светлеть и желтеть. Избыток фосфора мешает усвоению железа и цинка.

РЕКЛАМА

Не последнюю роль играет также время внесения удобрений. Как известно, перед тем как вносить удобрения, грядку с томатами нужно полить. Ведь внесение концентрированного раствора удобрений в сухую, испытывающую жажду землю влечет за собой химический ожог нежных корневых волосков, отвечающих за всасывание воды и питательных веществ. Корни повреждаются, и растение, несмотря на влагу в почве, начинает страдать от засухи и голода. Листья желтеют.

Также нельзя подкармливать под палящим солнцем — в жару растение и так находится в состоянии стресса.

Важную роль играет и температура воды для полива. Полив ледяной водой из скважины сразу же после внесения удобрений вызывает температурный шок, временно парализующий работу корней. Они просто отказываются работать.

РЕКЛАМА

Для томатов важна кислотность почвы (pH). Идеальный показатель — слабокислая почва с pH в диапазоне 6.0−6.8. В такой почве большинство питательных веществ доступны для усвоения.

Если почва слишком щелочная (pH выше 7.0), железо, марганец и цинк становятся «заблокированными» и недоступными для растения, даже если они есть в почве. Тогда молодые листья желтеют, а жилки остаются зелеными.

Напомним, недавно огородник Киевской области поделился проверенным рецептом подкормки, которая значительно повышает урожайность томатов, огурцов и других овощей.



Мы также рассказывали, чем подкормить огурцы, чтобы собирать урожай до самой осени.

РЕКЛАМА

163

Читайте нас в Facebook