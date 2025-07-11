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- 11.07 19:10 Часть пенсионеров останутся без выплат, если не напишут специальное заявление: кого это касается
Часть пенсионеров останутся без выплат, если не напишут специальное заявление: кого это касается
Пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях Украины или выехавшие оттуда, могут утратить пенсионные выплаты.
Если такие люди не предоставят специальное заявление в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), выплата пенсии им может быть приостановлена, пишет «На пенсии».
«Гражданам Украины, проживающим на временно оккупированных территориях Украины или во время временной оккупации территорий выехавших на подконтрольную Украине территорию, выплата пенсии согласно этому закону производится при условии неполучения пенсии от органов пенсионного обеспечения Российской Федерации», — говорится в дополнении к Заключительному положению Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
Поэтому в соответствии с изменениями этого закона и постановлению Кабмина № 299 от 11 февраля 2025 года, до конца 2025 года (до 31 декабря) пенсионерам необходимо подать заявление о неполучении пенсии от пенсионных органов РФ. Если этого не сделать, пенсионные выплаты могут быть временно остановлены.
Заявление в Пенсионный фонд можно подать лично — в любом сервисном центре фонда. Также можно воспользоваться веб-порталом ПФУ или мобильным приложением ПФУ.
Для этого нужно:
Авторизоваться в личном кабинете.
Перейти к разделу «Дистанционное информирование».
Обозначить галочкой пункт «Не получаю пенсию в другом государстве, в том числе от органов РФ».
Нажать «Сохранить» и подписать заявление с помощью КЭП (квалифицированная электронная подпись).
Если не подать заявление до 31 декабря 2025, Пенсионный фонд имеет право приостановить выплаты до момента выяснения обстоятельств. Это касается как тех, кто уже получает пенсию, так и тех, кто впервые оформляет ее.
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