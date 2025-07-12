Заказное убийство предпринимателя на Троещине в Киеве: полиция задержала подозреваемого в Одессе

В Одессе задержан подозреваемый, который утром 8 июля застрелил мужчину в собственном авто в Деснянском районе Киева. Подозреваемым оказался иностранец, сообщили в полиции.

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Правоохранители выяснили, что потерпевший — 48-летний местный житель, находился в салоне микроавтобуса, как в это время к нему подошел неизвестный и дважды выстрелил из оружия в его сторону, после чего скрылся. В результате полученных огнестрельных ранений мужчина погиб на месте происшествия.

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«По результатам спецоперации мы разыскали и изъяли вероятное орудие преступления, от которого злоумышленник избавился. Подозреваемый использовал средства маскировки и в тот же день выехал в Одессу, фигуранта задержали в гостинице. Им оказался 41-летний иностранец», — отметил начальник криминальной полиции Киева Андрей Гарастюк.

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Стрелку сообщили о подозрении по статье об умышленном убийстве, совершенном по заказу.

Злоумышленник будет находиться под стражей. За совершенное ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как сообщали «ФАКТЫ», 10 июля в Голосеевском районе Киева неизвестный убил полковника СБУ, когда тот выходил на работу из своего дома.

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