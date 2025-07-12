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Российские «дроноводы» убили однолетнего мальчика в Херсонской области — ВСУ отомстили
В Херсонской области, по населенным пунктам которой российские кафиры постоянно наносят удары, уничтожая гражданскую инфраструктуру и устраивая «охоту» на мирных людей, на днях погиб годовалый мальчик.
Руководитель ОВА Александр Прокудин сообщал, что 9 июля нелюди атаковали дроном ребенка и женщину, которые находились во дворе дома в селе Правдино Белозерской громады. Ребенок погиб на месте, а 64-летняя женщина получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму.
А сейчас в Генштабе ВСУ сообщили, что убийцы маленького Дмитрика, погибшего из-за удара БпЛА «Молния», были наказаны.
«На данный момент есть основания утверждать, что операторы вражеских ударных дронов, причастные к смерти ребенка, уничтожены. Направление запуска ударного дрона „Молния“, атаковавшего жилой дом в Правдино, было определено — район временно оккупированного н.п. Голая Пристань. Также установлена локация, где находился экипаж российских военных преступников: пятиэтажный нежилой дом в Голой Пристани», — отметили в Генштабе и добавили, что в окна соответствующего этажа операторы ударных БпЛА Сил обороны Украины в четыре приема направили пять FPV-дронов.
После этой атаки из указанного дома запусков вражеских беспилотников не наблюдалось.
«Наши воины отомстят каждому русскому отбросу, пришедшему сюда сеять смерть!» — добавили в Генштабе ВСУ.
Напомним, что ранее на Харьковщине российский дрон ударил по автомобилю, в котором ехали гражданские. В результате прямого удара погиб 8-летний мальчик, а его 4-летнего брата с тяжелыми ранениями доставили в больницу. Их мать получила острую реакцию на стресс, а водитель автомобиля был госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Фото со страницы Александра Прокудина69
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