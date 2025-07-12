41.38 / 41.95 48.59 / 49.29
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Российские «дроноводы» убили однолетнего мальчика в Херсонской области — ВСУ отомстили

17:46 12 июля 2025
Россияне дроном убили годовалого ребенка в Херсонской области. Фото Херсонской ОВА

В Херсонской области, по населенным пунктам которой российские кафиры постоянно наносят удары, уничтожая гражданскую инфраструктуру и устраивая «охоту» на мирных людей, на днях погиб годовалый мальчик.

Руководитель ОВА Александр Прокудин сообщал, что 9 июля нелюди атаковали дроном ребенка и женщину, которые находились во дворе дома в селе Правдино Белозерской громады. Ребенок погиб на месте, а 64-летняя женщина получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму.

А сейчас в Генштабе ВСУ сообщили, что убийцы маленького Дмитрика, погибшего из-за удара БпЛА «Молния», были наказаны.

«На данный момент есть основания утверждать, что операторы вражеских ударных дронов, причастные к смерти ребенка, уничтожены. Направление запуска ударного дрона „Молния“, атаковавшего жилой дом в Правдино, было определено — район временно оккупированного н.п. Голая Пристань. Также установлена локация, где находился экипаж российских военных преступников: пятиэтажный нежилой дом в Голой Пристани», — отметили в Генштабе и добавили, что в окна соответствующего этажа операторы ударных БпЛА Сил обороны Украины в четыре приема направили пять FPV-дронов.

РЕКЛАМА

После этой атаки из указанного дома запусков вражеских беспилотников не наблюдалось.

«Наши воины отомстят каждому русскому отбросу, пришедшему сюда сеять смерть!» — добавили в Генштабе ВСУ.

Напомним, что ранее на Харьковщине российский дрон ударил по автомобилю, в котором ехали гражданские. В результате прямого удара погиб 8-летний мальчик, а его 4-летнего брата с тяжелыми ранениями доставили в больницу. Их мать получила острую реакцию на стресс, а водитель автомобиля был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

РЕКЛАМА

Фото со страницы Александра Прокудина

69

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Карты Таро, фото из открытых источников

Овнам — «Луна» и осторожность, Львам — «Королева кубков» и романтика: Таро-прогноз на субботу, 12 июля

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, фото https://www.instagram.com/p/DJCgPydqeUM/?hl=cs&img_index=1

Кейт Миддлтон больше не спит с мужем: названа причина

Анна Моргун. Фото Ilona Rukobratskaya

«Возвращение в Украину — не поражение. Это новый шанс»: о жизни в Чехии рассказывает дизайнер Анна Моргун, едва выжившая во время оккупации Киевщины

Орбакайте с дочерью, фото https://www.instagram.com/orbakaite_k/p/DKuTVmquQZa/?hl=ru&img_index=2

Уже выше мамы: Орбакайте показала, как выглядит красавица-внучка Аллы Пугачевой

Следующий материал
Новости партнеров