«Было отчаяние, я уже просил все остановить»: как спортсмен из Полтавы установил уникальный мировой рекорд за 24 часа

Несмотря на войну, украинцы продолжают доказывать, что они лучшие в самых разных сферах . То, что удалось сделать Денису Бибикову из Полтавы, приятно шокирует. 32-летнему спортсмену удалось невероятное — он установил мировой рекорд, выполнив на турнике 2331 выход на две руки за 24 часа. Достижение зафиксировали представители Книги рекордов Украины. По словам Дениса, к этой цели он шел долго. После изнурительных тренировок, объясняет, решил попытаться установить собственный рекорд — и ему это удалось. Все действо демонстрировали на YouTube-канале спортивного клуба Static Force, где тренируется Денис. Сейчас спортсмен планирует подать результаты в Книгу рекордов Гиннеса, чтобы зафиксировать достижение на международном уровне.

«В последний час у него словно открылось „десятое дыхание“»

— Денис Бибиков очень целеустремленный мужчина. Поставил цель и идет к ней, несмотря на препятствия. Это можно было даже видеть во время установления рекорда, — рассказала руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова. — Возникали моменты, когда ему было очень трудно. Мне казалось в те секунды, что лучше прекратить рекорд, чем выдерживать такую бешеную физическую и психологическую нагрузку. Это было в последние часы достижения спортсмена. Но у Дениса даже в мыслях не было останавливаться! Более того, под конец у него как будто открылось «десятое дыхание», и в последний час он вообще блестяще отработал. Также хочу отметить команду рекордсмена, она подобрана очень профессионально, все было до мелочей. Всю ночь группа поддержки Дениса даже глаз не сомкнула, были рядом и всячески мотивировали! Это дало отличный результат.

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По словам Ланы Ветровой, после полномасштабного вторжения они с коллегами заметили активизацию силовых рекордов.

— Их стало больше, чем было до войны, — объясняет она. — Я это объясняю тем, что сейчас такой судьбоносный период, когда у украинцев есть ментальная, психологическая потребность доказать не только согражданам, но и миру, что мы несгибаемые, сильные и лучшие.

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Лана Ветрова вручает Денису Бибикову сертификат об установлении рекорда

Денис Бибиков признается, что в его семье до сих пор не было тех, кто профессионально занимался бы спортом. А сам он увлекся воркаутом — уличными тренировками — в 2010 году.

— Но тогда он не был так популярен, все происходило на любительском уровне, — говорит Денис «ФАКТАМ». — Обычно вместе с товарищами шли на площадки и выполняли различные элементы на турниках, подтягивались на брусьях. Затем проходили соревнования среди любителей в разных городах, где желающие сравнивали свои умения с другими. Тоже участвовал, чтобы понять, на каком я уровне. Мой личный рекорд в то время — 22 выхода на две руки за один подход. За это получил звание мастера спорта в этом упражнении, которое и стало моим «коронным».

Честно говоря, тогда с друзьями даже не думали о том, что кому-то из нашей компании удастся достичь каких-то серьезных высот в данном виде спорта. Но несмотря на это, внутри закрадывалась мысль — а почему бы не установить мировой рекорд. Но я ее быстро отгонял, думал, что несерьезно это все. Где я, а где рекорд… Долгое время я даже не вспоминал об этом.

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По словам Дениса, его путь к мировому рекорду начался в 2010 году с уличных тренировок вместе с друзьями

— И как снова пришли к идее побить мировой рекорд?

— 2 января этого года у меня была очередная тренировка, и я снова вспомнил, что когда-то так мечтал о рекорде. В тот же день устроил шестичасовую тренировку, где выполнял выходы на две руки. После этого все проанализировал. И раз в два месяца проводил так называемые чекапы на 6 и 8 часов, результаты записывал. Сначала за шесть часов у меня было 864 повторения, за восемь часов — 1000 повторений, а еще через полтора месяца 1024 повторения.

Узнал, что в начале года официальный рекорд составил 1726 повторений. Потому ориентировался на эту цифру. Но 15 апреля, когда оставалось более двух месяцев до установления моего достижения, из любопытства зашел на официальный сайт Книги рекордов Гиннесса. И был шокирован — старый рекорд побили уже до 2 002 раз. Это дало мне еще большую мотивацию двигаться вперед. Единственное, в чем сомневался, на сколько именно смогу превзойти мировой результат.

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— Ничего себе. Так вы просто невероятный человек с неимоверной силой духа!

— Большое спасибо. Здесь есть маленькая поправка. Люди, которые устанавливали мировые рекорды, готовились к этому не один год и целенаправленно. Я видел, что некоторые тратили на подготовку три года. А я тренировался только два-три раза в неделю по одному часу, потому что работа, семья и другие дела.

«Я ел все, позволял себе иногда фаст-фуды, сладенькое»

— Рекорд я устанавливал 28−29 июня в спортивном клубе Static Force, где раньше тренировался, — продолжает Денис. — Хорошо, что он находится в подвальном помещении, ведь нужно было обеспечить укрытие во время тревог. Более того, в сутки моего рекорда Полтава подверглась атаке «Шахедов», благодарен ПВО, что без пострадавших.

Рекорд Денис устанавливал в спортивном клубе Static Force, где раньше тренировался

— Насколько тяжелым является упражнение выход на две руки?

— Вы знаете, оно будет сложным тогда, когда его в принципе не делать. Самое трудное — прийти, стать и делать. И когда будет что-то получаться, то это уже большой шаг вперед. Хотя признаюсь, трудности были с тем, чтобы не сойти со своего пути и держать дисциплину. Потому что чем ближе к поставленной цели, то кажется, что что-то хочет помешать. Или ты заболел, или сил нет, или дождь на улице. Согласитесь, это демотивирует! Но я выбирал вариант двигаться, несмотря ни на что.

— Как готовились к рекорду? Каким было меню?

— Сначала интересовался у товарищей, которые занимаются воркаутом, что нужно изменить в своем режиме питания и сна, потому что это крайне важно. Но они ничем не могли помочь, потому что подобного на такое длительное время не делали. Некоторые советовали питаться, как раньше, потому что неизвестно, чем изменения могут закончиться. Обычно я ел все, позволял себе иногда фаст-фуды, сладенькое. Не пил и не курил. Чтобы с чего-то начать, ориентировался на тренировки бегунов-марафонцев и велосипедистов. Брал из их программы моменты с питанием и адаптировал под себя. Сделал ставку на углеводы, особенно за четыре дня до рекорда. Это крупы, сладкое — зефир, бананы, чтобы запастись гликогеном, изотонические напитки, кока-кола, минимум мяса и жиров. В плане энергии, которая нужна во время интенсивных силовых нагрузок, это очень помогало.

"На всей дистанции я ориентировался на свои чувства, свою боль", - рассказывает спортсмен

— Лана Ветрова рассказывала, что вы показали себя сильным бойцом, но и команда у вас была лучшей.

— Согласен, я очень благодарен друзьям, это не только мой результат, но и каждого, кто был рядом как оффлайн, так и онлайн. На всей дистанции я ориентировался на свои чувства, свою боль. Делал два выхода, затем отдыхал 45 секунд. На 18-м часе я сделал 2003 раза. Оставалось еще время, тем более что я хотел выполнить вообще 3000 раз. Потому продолжил. Впрочем, уже делал более длинные паузы передышки. И это сказалось — мне захотелось спать, все мышцы болели. Если в среднем я мог выполнить за час 125 выходов на двух руках, то в эти часы показатели упали до 46.

На 23-м часу выполнения я сделал только четыре раза за час. 45 раз я пытался подняться, а у меня не получалось. Было определенное отчаяние… Я уже просил остановить все и закончить… Психологически я был готов ко всему, а вот физическая боль была такой жгучей, что даже ничего не хотел есть и пить…

Мне друзья говорили: «Нет, делай». Оставалось полтора часа. И я вспомнил о Михаиле Коваленко, тренере и владельце Static Force, который болел за меня из Киева онлайн. Он человек, умеющий мотивировать. Мне очень не хватало поддержки рядом этого человека. В отчаянии я попросил набрать Мишу. Он сказал мне: «Делай круглую цифру». Тогда отдыхать. Со своих ощущений я переключился на Михаила. Все, что он говорил и писал во время трансляции, выполнял. Смотрю — у меня уже 2287 раз на табло. Тогда Миша добавил, что надо еще 13 раз. И они у меня довольно быстро получились. Тогда еще 20 раз добавили. Вы знаете, я и их выполнил. На последних секундах сделал еще два раза, и получилось 2331 раз! Если бы не эта поддержка, я бы сдался…

"Я очень благодарен друзьям, это не только мой результат, а каждого, кто был рядом", – говорит рекордсмен

Благодарю тех, кто верил и мотивировал тогда, когда я уже сам готов был опустить руки. Благодарен своей семье — родителям, жене, сыночку. Когда вернулся с награждения домой, то просто не мог сдержать слез счастья. Хотя я человек, который вообще не плачет. Не мог поверить, что когда-то я об этом только мечтал, а теперь добился. Я хотел бы, чтобы хоть небольшое количество людей, вдохновившись моим примером, выбрали правильный путь. Потому что зачем тогда это все без пользы для общества? Хочется, чтобы люди не теряли оптимизма и знали всегда, что украинцы — лучшие. Конечно, спасибо воинам за возможность ставить рекорды.

— Наверное, после рекорда устроили себе «праздник живота»?

— Поспал несколько часов и так захотелось чего-то жирненького, мяса. Так что отвел душу.

— Какие планы дальше?

— Точно не останавливаться на достигнутом. Мне рассказывали, что за рубежом проводятся соревнования по воркауту. Хотел бы поехать туда и представить Украину на мировом уровне. Чтобы весь мир увидел, что мы, украинцы, несгибаемые и на что способны. Очень жаль, что нашей власти это безразлично и они не содействуют таким событиям. Возможно, эта статья привлечет их внимание.

Денис работает кондитером, выпекает кексы, печенье, бисквиты

— Не могу не спросить, кто вы по специальности, где работаете?

— После 9 класса колебался с профессией. Но поскольку много времени проводил у бабушки в селе, то помогал ей на кухне. Потому мне посоветовали идти в сферу питания. Но там уже мест не было, поэтому поступил в кооперативный техникум в Полтаве на «Товароведение». Учеба очень нравилась. Затем был университет и диплом в сфере товароведения и коммерческой деятельности. Но жизнь сложилась так, что работаю не по профессии, пекарем на кондитерском производстве. Пеку кексы, печенье, бисквиты. В свободное время люблю радовать родных вкусностями, которые готовлю сам. Мои торты им очень нравятся, особенно сыночку.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о школьнице из Украины, впервые установившей рекорд Гиннесса в пилонном спорте.

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