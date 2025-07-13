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Мощный ураган обрушился на Харьковщину, есть пострадавшие (фото, видео)
Ненастье, о котором предупреждали синоптики, накануне вечером обрушилось на Харьковщину.
В Харьковском горсовете сообщали о перебоях со светом и, как следствие, с водоснабжением из-за отсутствия питания на насосных станциях. Шквальный ветер, который «прошелся» по областному центру, валил деревья на дороги и провода.
Утром в воскресенье, 13 июля, коммунальщики продолжали устранять последствия урагана. По состоянию 7:00 они распилили 11 деревьев и 22 большие ветки, убрав часть из них. Восстановлено 14 из 17 оборванных проводов наружного освещения.
«В общей сложности в результате непогоды зафиксировано 72 случая повреждения кровель и парапетов, повалено 132 дерева и обломано 122 большие ветви», — говорится в сообщении.
К сожалению, непогода унесла жизни 56-летней женщины — на нее упало дерево. Это произошло в Чугуевском районе. Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в области есть и пострадавшие.
Так, в Салтовском районе Харькова ветер сорвал крышу частного дома, пострадали 3 человека. В Основянском районе города в результате падения дерева травмирована 7-летняя девочка, а в Шевченковском из-за падения дерева на автомобиль — 52-летний мужчина.
В Слободском районе упал поворотный башенный кран, а в Харьковском на электрический поезд упало дерево.
Сейчас в Харьковской области без электроэнергии остается около 30 тыс. абонентов.
А «Укрзалізниця» предупреждала о задержке ряда поездов из-за шквального ветра и обесточивания в нескольких населенных пунктах, что повлияло на движение поездов в регионе. В частности, задерживались с отправлением из Харькова поезда в Одессу, Львов, Умань и Черкассы.
Синоптики предупреждают, что сложные погодные условия в регионе будут сохраняться и в воскресенье, 13 июля.
Так, в Харькове ожидается гроза, днем град и шквал, 15−20 м/с. В области пройдут грозовые дожди, днем местами град и шквал, 15 — 20 м/с.
«Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта», — отмечают в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.
Напомним, что ранее ненастье во Львовской области стало причиной подтоплений в областном центре — у Львова из берегов выходила река Зубра. Местами в нежилой застройке вода поднималась на три метра.
Фото горсовета Харькова169
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