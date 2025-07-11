На западе — град и шквалы, на востоке — «африканская» жара: какую погоду синоптики прогнозируют на выходные 12−13 июля

В Украине на выходных ожидается преимущественно жаркая и солнечная погода под влиянием области повышенного атмосферного давления. Такой прогноз дал известный синоптик Игорь Кибальчич.

ВІДЕО ДНЯ

«На Левобережье малоподвижный атмосферный фронт, а также линии неустойчивости станут причиной грозовых дождей, которые в дневное время и вечернее время местами будут сопровождаться комплексом опасных явлений погоды (град, сильные порывы ветра). Экстремально жаркая погода установится в Луганской области, а наиболее комфортные температурный показатели прогнозируются в западной части страны, куда уже поступит более свежая и влажная воздушная масса атлантического происхождения», — сообщил он.

Суббота, 12 июля:

В западных областях ночью без существенных осадков, днём местами ожидаются кратковременные грозовые дожди, в отдельных пунктах возможен град и шквалы, 15 — 20 м/с. Ветер юго-восточный, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +8…+13 °С, днём +21…+26 °С.

РЕКЛАМА

В северных регионах ночью без существенных осадков, утром и днём ожидаются грозовые дожди, в Сумской области местами сильные ливни, крупный град и шквалы, 17 — 22 м/с. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +13…+18 °С, днём +26…+31 °С.

В центральных областях местами пройдут грозовые дожди, в отдельных пунктах возможны сильные шквалы и крупный град. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +15…+21 °С, днём +29…+34 °С, в Днепропетровской области до +37 °С.

В южной части Украины и Крыму прогнозируется жаркая и солнечная погода, без осадков. Ветер северный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +16…+21 °С, днём +30…+35 °С, в Крыму и Приазовье до +37 °С.

РЕКЛАМА

В восточных областях ночью местами пройдут грозовые дожди, днём в регионе ожидается неустойчивая погода с кратковременными грозовыми ливнями, местами возможен крупный град и шквалы, 18 — 23 м/с. Температура воздуха ночью составит +18…+23 °С, днём +32…+37 °С, в Луганской области до +39 °С.

Воскресенье, 13 июля:

В западных областях Украины ночью местами пройдут небольшие кратковременные дожди, днём без осадков. Ветер ночью переменных направлений, днём юго-восточный, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +11…+16 °С, днём +24…+29 °С.

РЕКЛАМА

В северных областях ночью ожидаются грозовые дожди, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +13…+18 °С, днём +26…+31 °С.

В центральных регионах страны прогнозируется малооблачная и сухая погода. Ветер северо-западный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +16…+21 °С, днём +30…+35 °С.

В южных областях и Крыму сохранится малооблачная и жаркая погода. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью составит +17…+22 °С, днём +32…+37 °С.

В восточной части Украины ожидается жаркая и неустойчивая погода. Пройдут грозовые дожди, днём местами сильные ливни, град и шквалы, 18 — 23 м/с. Температура воздуха ночью составит +18…+23 °С, днём +32…+37 °С, в Луганской области +38…+40 °С.

Тем временем, как сообщили в ГСЧС Украины, во Львовской области продолжается ликвидация последствий непогоды. Там из-за проливных дождей реки Щирка и Зубра вышли из русел. Произошли подтопления во Львове и на территории 11 ОТГ области.

В настоящее время уже откачано почти 10 тысяч куб. м воды. Спасатели спасли 8 человек, из них 5 детей.

Как писали «ФАКТЫ», недавно синоптик Наталья Диденко удивила прогнозом погоды в Украине на ближайшие дни.

Фото: Pixabay

162

Читайте нас в Facebook