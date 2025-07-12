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Его подразделение сыграло ключевую роль в операции ВСУ на Курщине: СМИ об убийстве полковника Воронича
С начала российского полномасштабного вторжения в 2022 году СБУ прославилась своими смелыми тайными операциями, включавшими диверсии и убийства на территории россии. 10 июля стало известно, что один из офицеров элитного подразделения СБУ был застрелен средь бела дня в столице Украины, сообщает The New York Times.
Полковник Иван Воронич был офицером Центра специальных операций «Альфа» СБУ и работал в спецслужбе на протяжении десятилетий. На видео с камер наблюдения, опубликованном украинскими СМИ, видно, как вооруженный мужчина в темной одежде подбегает к полковнику Вороничу на парковке и несколько раз стреляет из пистолета.
В своем заявлении СБУ сообщила, что расследует убийство, но не предоставила никакой другой информации.
«Полковник Воронич принимал очень активное участие в противодействии российской агрессии с 2014 года, — сказал Иван Баканов, возглавлявший СБУ в первые месяцы войны и лично знакомый с полковником Вороничем. — Если мотив — это убийство на бытовой почве, то это одно. Но это может быть публичная казнь, совершенная россиянами, что является совсем другой историей, которая потребует от СБУ принятия немедленных мер».
После вступления в СБУ в середине 1990-х годов полковник Воронич некоторое время командовал подразделением специальных операций, созданным для совершения атак в тылу врага, по словам бывшего коллеги, выразившегося на условиях анонимности. Подразделение, получавшее техническую поддержку от ЦРУ, было ответственно за убийство высокопоставленного российского сепаратистского командира Арсена Павлова, известного под псевдонимом «Моторола».
С момента вторжения разведывательные службы Украины заявили о предотвращении нескольких покушений на убийство президента Владимира Зеленского, а также высокопоставленных военных и разведчиков.
По словам коллег, в годы после полномасштабного вторжения россии полковник Воронич являлся членом элитного подразделения, ответственного за операции в серой зоне между линиями фронта. Его подразделение сыграло ключевую роль в операции Украины в Курской области прошлым летом, в результате которого украинские войска оккупировали часть российской территории на восемь месяцев.
А в прошлом месяце СБУ совершила смелую атаку в глубине россии под названием «Паутина», в результате повредили и уничтожили военные самолеты, которые россия использовала для бомбардировок Украины.214
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