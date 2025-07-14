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Фаршированные перцы без крупы: Диана из Житомирщины посоветовала блюдо, которое покорит сердечко каждого украинца
В отличие от Галы, которая создает кулинарные шедевры в Германии, блогер Диана проживает в Житомирской области, и выходит из реалий современной украинской жизни.
Недавно, например, в их семье сломался холодильник, и мама, папа и сестра блогерши были вынуждены в течение недели обходиться без этого важного агрегата.
К тому же блогерше пока трудно убеждать соотечественников в том, что создаваемые ею меню имеют практическую ценность.
«Обед в деревне — это миска борща с луком и салом, а также вермишель с котлетой, а не та ф… гня, которую ты готовишь», — такой комментарий она получила под одним из своих сообщений.
Тем не менее, Диана не теряет веру в собственные силы и создает новые, интересные блюда.
В частности, в одном из недавних сообщений она рассказала, как приготовить фаршированные перцы без крупы.
Ингредиенты:
- 5 больших болгарских перцев
- 500 г куриного филе
- 1 средний помидор
- 200 г твердого сыра
- 1 морковка
- 1 луковица
- 3 ст. л. сметаны
- соль, перец, зелень по вкусу
Способ приготовления:
«Пропускаем куриное филе через мясорубку. Готовим зажарку из лука и моркови. Добавляем к фаршу нарезанный помидор, натертый сыр, зелень, специи и сметану. Все перемешиваем. Перцы моем, разрезаем вдоль пополам, вынимаем фарш. 200 °C (следите чтобы перец не был твердым, если нужно добавить запекание) За 10 мин до готовности посыпаем тертым сыром и допекаем до румяной корочки.
Фолловеры активно комментируют новый рецепт кулинарки.
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