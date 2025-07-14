Фаршированные перцы без крупы: Диана из Житомирщины посоветовала блюдо, которое покорит сердечко каждого украинца

В отличие от Галы, которая создает кулинарные шедевры в Германии, блогер Диана проживает в Житомирской области, и выходит из реалий современной украинской жизни.

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Недавно, например, в их семье сломался холодильник, и мама, папа и сестра блогерши были вынуждены в течение недели обходиться без этого важного агрегата.

К тому же блогерше пока трудно убеждать соотечественников в том, что создаваемые ею меню имеют практическую ценность.

«Обед в деревне — это миска борща с луком и салом, а также вермишель с котлетой, а не та ф… гня, которую ты готовишь», — такой комментарий она получила под одним из своих сообщений.

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Тем не менее, Диана не теряет веру в собственные силы и создает новые, интересные блюда.

В частности, в одном из недавних сообщений она рассказала, как приготовить фаршированные перцы без крупы.

Ингредиенты: РЕКЛАМА - 5 больших болгарских перцев

- 500 г куриного филе

- 1 средний помидор

- 200 г твердого сыра

- 1 морковка

- 1 луковица

- 3 ст. л. сметаны

- соль, перец, зелень по вкусу Способ приготовления: «Пропускаем куриное филе через мясорубку. Готовим зажарку из лука и моркови. Добавляем к фаршу нарезанный помидор, натертый сыр, зелень, специи и сметану. Все перемешиваем. Перцы моем, разрезаем вдоль пополам, вынимаем фарш. 200 °C (следите чтобы перец не был твердым, если нужно добавить запекание) За 10 мин до готовности посыпаем тертым сыром и допекаем до румяной корочки.

Фолловеры активно комментируют новый рецепт кулинарки.

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Как писали «ФАКТЫ», ранее известный кулинар Иван Янюк рассказал, как лучше приготовить кабачки.

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