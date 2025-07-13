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Происшествия

С первых месяцев войны защищал страну: в Донецкой области погиб учитель с Черниговщины

20:34 13 июля 2025
Сергей Подоляко

В который раз горе невосполнимой потери постигло Черниговщину. Понорницкая община известила о гибели воина Сергея Подоляко. В мае ему исполнилось 48 лет.

«Будущий защитник учился в Днепродзержинском техникуме физической культуры. Служба в армии проходила в 1995—1996 годах. Затем окончил педагогический университет в Сумах», — рассказали в общине.

Проживал мужчина в поселке Сосница. Работал воспитателем в Красно-хуторской школе-интернате и фермерском хозяйстве. С началом полномасштабной войны Сергей был мобилизован в мае 2022 года. Служил в должности стрелка-санитара, добросовестно выполнял свой воинский долг.

«Но, к сожалению, 9 июля 2025 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области Сергей Подоляко погиб. У защитника остались мать, сын, сестра и жена», — сообщили земляки героя.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на передовой погиб защитник с Житомирщины Виктор Титюк, который в оккупации делал «коктейли Молотова» против врага, а затем пошел воевать.

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