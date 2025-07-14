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Не обменяют — месть неотвратима: эксперт о ликвидации киллеров фсб
Ликвидация киллеров фсб — это четкий сигнал от Службы безопасности Украины для всех агентов, которые захотят работать на врага. Вместо обмена их ждет смерть. Об этом пишет политолог Алексей Курпас, комментируя уничтожение при попытке сопротивления убийц полковника СБУ Ивана Воронича.
Эксперт считает, что СБУ системно показывает врагам и их агентам, что отвечать за каждое убийство все равно придется.
«Месть неотвратима. Нет сомнений: куратор из фсб обещал киллерам, что даже если их поймают, то агентов потом обменяют. Не обменяют. И каждый, кого в следующий раз будут отправлять из кремля на подобное задание, будет видеть перед глазами видео руководителя СБУ Малюка, записанное на фоне ликвидированных киллеров. Малюк лично руководил этой операцией и продемонстрировал и врагам, и всему обществу, что означает словосочетание «дело чести», — акцентирует Курпас.
Политолог напоминает, что после того, как Малюк возглавил СБУ и провел первые операции, пресса начала сравнивать службу с израильским Моссадом.
«После „Паутины“ уже заговорили о том, что Моссаду нужно тянуться до уровня СБУ. Но есть вещи, которые две спецслужбы объединяет. Моссад всегда мстил за своих. Сейчас СБУ демонстрирует, что такое украинская месть», — пишет эксперт.
Он добавил, что нет сомнений: все контакты эфэсбэшных киллеров подчиненным Малюка уже хорошо известны.
«Как известны и те, кто отдавал им приказы. Никаких новых данных следствию ликвидированные дать не могли. Зато их ликвидация стала сигналом для тех, кто захочет стать киллером и приехать в Украину. Сигнал этот прост: стать агентом фсб означает выбрать билет в один конец», — резюмирует политолог.
Напомним, ранее стало известно, что СБУ ликвидировала киллеров, убивших в Киеве полковника СБУ Ивана Воронича. Кара настигла агентов фсб через пару дней после преступления: они оказали сопротивление во время задержания.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению политолога, экс-нардепа Александра Черненко, Малюк превратил Центр специальных операций «А» в одно из самых эффективных подразделений.
Фото facebook com/SecurSerUkraine127
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