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Малюк превратил ЦСО «А» в одно из самых эффективных подразделений, — эксперт

18:51 23 июня 2025
Василий Малюк, фото Википедия

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк превратил ЦСО «А» в одно из самых эффективных подразделений на фронте. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко в день 31-й годовщины создания подразделения.

«Центр специальных операций „А“ СБУ регулярно входит в топ-3 рейтинга подразделений БпЛА среди всех Сил обороны. Именно операторы дронов ЦСО „А“ СБУ принимали участие в исторической спецоперации „Паутина“, во время которой был нанесен удар по стратегической авиации рф» , — написал он.

Эксперт подчеркивает, что с первого дня войны ЦСО «А» на самых тяжелых участках фронта.

«Они постоянно модернизируются, чтобы уничтожать врага еще более эффективно. Результаты достигаются благодаря мощному военному менеджменту, использованию новейших технологий и мотивированным и профессиональным людям на всех ступенях структуры», — считает политолог.

Экс-нардеп акцентирует внимание на том, какой вред ЦСО «А» нанесли врагу.

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«Одно подразделение уничтожило 1610 танков россиян! Суммарная стоимость потерь нанесенного врагу силами ЦСО „А“ СБУ, эквивалентна 5,5 млрд долл. США. И это без учета операции „Паутина“, а это еще 7 миллиардов долларов!» — пишет Черненко.

По его словам, системная работа Василия Малюка дала результат.

«Подразделение и его обеспечение на особом счету. Кроме того, Малюк лично регулярно посещает бойцов на фронте. Служба сегодня не только задерживает российских агентов в тылу, но и успешно воюет в самых горячих точках войны и тяжелых участках фронта. Это день тех, кто держит на своих плечах Украину!» — резюмирует политолог.

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Напомним, ранее глава СБУ Василий Малюк поздравил бойцов ЦСО «А» с праздником.

«Вы уже вписали себя в историю и, наверное, еще напишете много новых страниц нашей славной борьбы», — сказал в поздравлении глава СБУ.

Напомним, президент Владимир Зеленский присвоил главе Службы безопасности Украины Василию Малюку звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».

Политолог Алексей Голобуцкий считает, что генерал Малюк сделал СБУ одним из ключевых элементов Сил обороны Украины в российско-украинской войне.

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