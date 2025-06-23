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Малюк превратил ЦСО «А» в одно из самых эффективных подразделений, — эксперт
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк превратил ЦСО «А» в одно из самых эффективных подразделений на фронте. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко в день 31-й годовщины создания подразделения.
«Центр специальных операций „А“ СБУ регулярно входит в топ-3 рейтинга подразделений БпЛА среди всех Сил обороны. Именно операторы дронов ЦСО „А“ СБУ принимали участие в исторической спецоперации „Паутина“, во время которой был нанесен удар по стратегической авиации рф» , — написал он.
Эксперт подчеркивает, что с первого дня войны ЦСО «А» на самых тяжелых участках фронта.
«Они постоянно модернизируются, чтобы уничтожать врага еще более эффективно. Результаты достигаются благодаря мощному военному менеджменту, использованию новейших технологий и мотивированным и профессиональным людям на всех ступенях структуры», — считает политолог.
Экс-нардеп акцентирует внимание на том, какой вред ЦСО «А» нанесли врагу.
«Одно подразделение уничтожило 1610 танков россиян! Суммарная стоимость потерь нанесенного врагу силами ЦСО „А“ СБУ, эквивалентна 5,5 млрд долл. США. И это без учета операции „Паутина“, а это еще 7 миллиардов долларов!» — пишет Черненко.
По его словам, системная работа Василия Малюка дала результат.
«Подразделение и его обеспечение на особом счету. Кроме того, Малюк лично регулярно посещает бойцов на фронте. Служба сегодня не только задерживает российских агентов в тылу, но и успешно воюет в самых горячих точках войны и тяжелых участках фронта. Это день тех, кто держит на своих плечах Украину!» — резюмирует политолог.
Напомним, ранее глава СБУ Василий Малюк поздравил бойцов ЦСО «А» с праздником.
«Вы уже вписали себя в историю и, наверное, еще напишете много новых страниц нашей славной борьбы», — сказал в поздравлении глава СБУ.
Напомним, президент Владимир Зеленский присвоил главе Службы безопасности Украины Василию Малюку звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».
Политолог Алексей Голобуцкий считает, что генерал Малюк сделал СБУ одним из ключевых элементов Сил обороны Украины в российско-украинской войне.38
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