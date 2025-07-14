- 11:11 Германия сокращает финансовую поддержку новоприбывших беженцев из Украины: сколько и когда будут платить «по-новому»
- 11:02 Не будут пересматривать кандидатуру: комиссия БЭБ объяснила свое решение
- 10:44 Российский агент намеревался подорвать многоэтажку в Ровно
- 10:19 На каком канале смотреть онлайн «Ильвес» — «Шахтер»: расписание трансляций и прогноз на матч квалификации Лиги Европы
- 09:56 Телешоу «Супермама» вызвало скандал в прокуратуре: что произошло
- 09:31 В Минобороны рассказали, что военнообязанный должен сделать в первую очередь после оплаты штрафа в «Резерв+»
- 09:07 «Доверчивые „трампождуны“ дождались очередного обещания»: Андрей Клименко — о 50 днях форы для путина от Трампа
- 08:42 После вечерних налетов на Днепр и Чернигов «Шахеды» всю ночь атаковали Запорожье
- 08:16 У Тельцов день будет продуктивным, а Ракам может помешать эмоциональная нестабильность: гороскоп на 15 июля
- 14.07 22:34 Обладатель «Золотого мяча» почти в 40 лет подписал контракт с европейским грандом
- 14.07 22:27 Как есть знаменитое лакомство французской кухни: правила этикета помогут вам чувствовать себя комфортно
- 14.07 22:00 Банановый пирог — нежный вкус лета: готовится очень просто
Нацбанк меняет правила переводов с карты на карту: что придется указывать в переводах украинцам
Нацбанк Украины инициирует нововведения относительно переводов средств с карты на карту. Эти изменения коснутся почти каждого.
Новая инициатива предусматривает обязательное указание налогового кода плательщика и получателя средств в случаях, когда платеж осуществляется без открытия счета, пишет «Эксперт».
Требование будет распространяться не только на бизнес, но и на физических лиц при переводе с карты на карту.
В настоящее время проект постановления НБУ, вводящий обязательное указание ИНН или ЕГРПОУ, находится на этапе обсуждения.
Чтобы избежать проблем, специалисты советуют фиксировать назначение платежей, хранить расписки и договоры, а также тщательно проверять все данные перед отправкой средств.
Без подтверждающих документов транзакции могут быть заблокированы.
Сейчас в Украине контроль над денежными операциями уже многоуровневый. Сначала банк производит начальную проверку транзакции. Далее информация передается налоговой, которая может проверить транзакцию плательщика в течение трех лет.
Налоговая получает данные не только от банков, но и небанковских учреждений.
В то же время, существуют случаи, когда налоги с переводов не уплачиваются. Речь идет о помощи родственникам (1−2 степени родства), возврате долгов, продаже собственноручно выращенных овощей или вторсырья. Во всех остальных ситуациях нужно платить налоги.
С 1 июня этого года действуют следующие ограничения: 100 тысяч гривен в месяц — максимальный лимит для переводов между картами. Такой лимит касается оплат за границей с гривневой карты или переводов на валютные счета. Суточный лимит на снятие наличных — также 100 тысяч.
Напомним, с 1 августа налоговая будет штрафовать ФЛП за невыполнение требований закона об РРО — за невыдачу бумажного или электронного чека при покупке товаров и услуг.477
Читайте нас в Facebook
Советы от Галы из Германии: таких огурчиков вы еще не пробовали — малосольные — но сохраняются всю зиму (видео)
«Для меня это было шоком»: победительница 15-го сезона «МастерШеф» об испытаниях во время большой войны и хейте на проекте