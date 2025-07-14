Нацбанк меняет правила переводов с карты на карту: что придется указывать в переводах украинцам

Нацбанк Украины инициирует нововведения относительно переводов средств с карты на карту. Эти изменения коснутся почти каждого.

Новая инициатива предусматривает обязательное указание налогового кода плательщика и получателя средств в случаях, когда платеж осуществляется без открытия счета, пишет «Эксперт».

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Требование будет распространяться не только на бизнес, но и на физических лиц при переводе с карты на карту.

В настоящее время проект постановления НБУ, вводящий обязательное указание ИНН или ЕГРПОУ, находится на этапе обсуждения.

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Чтобы избежать проблем, специалисты советуют фиксировать назначение платежей, хранить расписки и договоры, а также тщательно проверять все данные перед отправкой средств.

Без подтверждающих документов транзакции могут быть заблокированы.

Сейчас в Украине контроль над денежными операциями уже многоуровневый. Сначала банк производит начальную проверку транзакции. Далее информация передается налоговой, которая может проверить транзакцию плательщика в течение трех лет.

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Налоговая получает данные не только от банков, но и небанковских учреждений.

В то же время, существуют случаи, когда налоги с переводов не уплачиваются. Речь идет о помощи родственникам (1−2 степени родства), возврате долгов, продаже собственноручно выращенных овощей или вторсырья. Во всех остальных ситуациях нужно платить налоги.

С 1 июня этого года действуют следующие ограничения: 100 тысяч гривен в месяц — максимальный лимит для переводов между картами. Такой лимит касается оплат за границей с гривневой карты или переводов на валютные счета. Суточный лимит на снятие наличных — также 100 тысяч.

Напомним, с 1 августа налоговая будет штрафовать ФЛП за невыполнение требований закона об РРО — за невыдачу бумажного или электронного чека при покупке товаров и услуг.

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