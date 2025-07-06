Несмотря на то, что в последний месяц жестокие российские воздушные атаки достигли своего апогея, сея террор в Киеве и других украинских городах, администрация Трампа заявила, что воздержится от поставок дефицитных ракет противовоздушной обороны Patriot и ряда другого критически важного вооружения. Если такая политика будет продолжаться, это может превратить трещины в украинской обороне в глубокие раны, оставив Киев и другие города все более беззащитными перед российскими баллистическими ракетами. Поражение Украины может иметь разные формы. Это не обязательно означает, что украинские войска рассыпаются вдоль линии фронта, что приведет к катастрофической потере территории. Смертоносность и плотность украинской системы противодействия беспилотникам, все больше дополняемая работами, а также логистические ограничения россии означают, что войска москвы не могут достичь прорыва, меняющего ход войны, пишет издание Washington Post.

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Но поражение может также означать, что Киев будет вынужден просить о несправедливом мире, подчиняющем его воле путина, из-за ущерба от разрушительных российских воздушных бомбардировок. Масштабы этих атак, в которых задействованы сотни беспилотников и десятки крылатых и баллистических ракет, запускаемых одновременно, чтобы преодолеть слабую противовоздушную оборону Украины, были немыслимыми еще год назад. Сегодня это стало привычным явлением. путин мог бы быть более сдержан, если бы верил, что США имеют железную волю продолжать или усиливать поставки оружия в Украину на неопределенный срок. Но, приостановив поставки оружия из США, президент Дональд Трамп подтверждает основной постулат диктатора, что выносливость москвы в конце концов заставит Киев и его западных союзников сдаться.

Неудивительно, что когда на днях Трамп позвонил путину — сразу после новости о приостановке поставок оружия из США, — российский лидер отказался обсуждать перемирие.

Поражение Украины, каким бы оно ни было, может казаться невероятным, учитывая страдания, которые Киев уже выдержал, не сломавшись, и учитывая его неизменную способность удивлять москву. Но невероятное случается довольно часто, отмечают в публикации.

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Удар по моральному духу Украины неоспорим. И теперь приходится задаваться вопросом, сколько еще таких ударов может выдержать борющаяся с численно превосходящим врагом Украина, испытывающая нехватку кадров и не имеющая стратегической глубины россии.

Напомним, на днях Зеленский и Трамп также провели телефонный разговор и обсудили проблему ПВО и снабжения оружием.

Ранее военные эксперты объяснили, что нужно, чтобы Украина была в состоянии снова перейти в наступление .

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