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Не будут пересматривать кандидатуру: комиссия БЭБ объяснила свое решение
14 июля комиссия по отбору главы Бюро экономической безопасности (БЭБ) вернет письмо в Кабмин с документами и сопроводительным письмом, которое подпишет глава комиссии Лаура Штефан, и не будет пересматривать кандидатуру ранее избранного Александра Цивинского. Об этом глава комиссии Лаура Штефан сообщила во время онлайн-встречи членов комиссии.
«По моему мнению, комиссия выполнила свою задачу: мы завершили работу, мы приняли все меры, требуемые законом, мы утвердили порядок проведения конкурса, мы объявили о проведении конкурса, мы собрали документы, допустили кандидатов, которые соответствовали критериям, мы провели различные тестирования и практические задания», — отметила Штефан.
По ее словам, спецпроверка, примененная к кандидатам, дала положительный результат.
Она также подчеркнула, что закон о БЭБ не предусматривает возможности принимать какие-либо другие решения после избрания кандидата, поэтому комиссия не может возвращаться ни к одному предыдущему этапу конкурса.
По ее словам, когда принималось окончательное решение и появилось письмо от СБУ относительно российского паспорта отца Цивинского, комиссия знала об этом, ведь такая информация уже появлялась в публичном пространстве с начала 2023 года, когда кандидат участвовал в конкурсе на должность директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
«Победитель конкурса работал более 20 лет на различных должностях, и насколько известно комиссии, у него есть доступ к государственной тайне. Позвольте мне повторить: все 16 финалистов, в том числе победитель конкурса, успешно прошли специальную проверку в мае 2020 года, и результаты специальной проверки никогда не пересматривались и не отменялись», — подчеркнула Штефан.
Решение о возвращении письма Кабмину и сопроводительных документов поддержали все шесть членов комиссии на заседании в понедельник.
Они также решили не рассекречивать для Цивинского письмо от СБУ и подчеркнули, что кандидату стоит самому обратиться в орган для получения информации.
Ранее сообщалось, что победителем конкурса на руководителя Бюро экономической безопасности стал детектив НАБУ Александр Цивинский.
Напомним, 24 июня конкурсная комиссия получила информацию от СБУ о рекомендации провести полиграф в отношении отдельных кандидатов, родственники которых, как указали в СБУ, имеют определенные связи с рф, в том числе и Цивинский.
Впоследствии конкурсная комиссия передала премьер-министру Денису Шмыгалю представление относительно победителя конкурса по избранию главы БЭБ Александра Цивинского.
Однако Кабмин не утвердил его на этой должности, о чем сообщил в Telegram. Правительство приняло решение обратиться в Комиссию по отбору директора БЭБ с предложением повторно подать не более двух кандидатур, которые будут соответствовать критериям безопасности.23
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