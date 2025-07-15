Не будут пересматривать кандидатуру: комиссия БЭБ объяснила свое решение

14 июля комиссия по отбору главы Бюро экономической безопасности (БЭБ) вернет письмо в Кабмин с документами и сопроводительным письмом, которое подпишет глава комиссии Лаура Штефан, и не будет пересматривать кандидатуру ранее избранного Александра Цивинского. Об этом глава комиссии Лаура Штефан сообщила во время онлайн-встречи членов комиссии.

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«По моему мнению, комиссия выполнила свою задачу: мы завершили работу, мы приняли все меры, требуемые законом, мы утвердили порядок проведения конкурса, мы объявили о проведении конкурса, мы собрали документы, допустили кандидатов, которые соответствовали критериям, мы провели различные тестирования и практические задания», — отметила Штефан.

По ее словам, спецпроверка, примененная к кандидатам, дала положительный результат.

Она также подчеркнула, что закон о БЭБ не предусматривает возможности принимать какие-либо другие решения после избрания кандидата, поэтому комиссия не может возвращаться ни к одному предыдущему этапу конкурса.

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По ее словам, когда принималось окончательное решение и появилось письмо от СБУ относительно российского паспорта отца Цивинского, комиссия знала об этом, ведь такая информация уже появлялась в публичном пространстве с начала 2023 года, когда кандидат участвовал в конкурсе на должность директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

«Победитель конкурса работал более 20 лет на различных должностях, и насколько известно комиссии, у него есть доступ к государственной тайне. Позвольте мне повторить: все 16 финалистов, в том числе победитель конкурса, успешно прошли специальную проверку в мае 2020 года, и результаты специальной проверки никогда не пересматривались и не отменялись», — подчеркнула Штефан.

Решение о возвращении письма Кабмину и сопроводительных документов поддержали все шесть членов комиссии на заседании в понедельник.

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Они также решили не рассекречивать для Цивинского письмо от СБУ и подчеркнули, что кандидату стоит самому обратиться в орган для получения информации.

Ранее сообщалось, что победителем конкурса на руководителя Бюро экономической безопасности стал детектив НАБУ Александр Цивинский.

Напомним, 24 июня конкурсная комиссия получила информацию от СБУ о рекомендации провести полиграф в отношении отдельных кандидатов, родственники которых, как указали в СБУ, имеют определенные связи с рф, в том числе и Цивинский.

Впоследствии конкурсная комиссия передала премьер-министру Денису Шмыгалю представление относительно победителя конкурса по избранию главы БЭБ Александра Цивинского.

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Однако Кабмин не утвердил его на этой должности, о чем сообщил в Telegram. Правительство приняло решение обратиться в Комиссию по отбору директора БЭБ с предложением повторно подать не более двух кандидатур, которые будут соответствовать критериям безопасности.

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