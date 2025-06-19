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«Тихий план «Б» от власти? Что пишут СМИ о кандидате в руководители БЭБ Цивинском
Кроме Александра Скомарова, другим фаворитом на должность главы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) является другой сотрудник НАБУ — руководитель подразделения детективов Александр Цивинский. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на открытые источники и данные журналистов.
«Несмотря на отсутствие активной медийной кампании, Цивинский частью экспертной среды, в частности в антикоррупционных кругах, считается „тихим планом Б“», — говорится в материале.
Отмечается, что Александр Цивинский имеет юридическое образование и опыт в правоохранительных органах. Родом из Львовской области.
«По данным журналистов, его отец проходил службу в СССР и после распада Союза остался в россии, где сейчас может получать пенсию как бывший военнослужащий. Сам Цивинский неоднократно публично отмечал свою проукраинскую позицию, однако официальных комментариев относительно родственных связей не давал», — пишет «РБК-Украина».
Трудовую деятельность Цивинский начал в 2003 году в должности следователя в Галицком РВЛГУ ГУ МВД Украины. В НАБУ работает с 2015 года.
«Возглавлял следственную группу НАБУ, которая расследовала дело против бывшего народного депутата Сергея Пашинского. Ему вменялось присвоение активов, связанных с бизнес-структурами Сергея Курченко. Сумма залога более чем в 270 млн грн стала одной из рекордных в истории НАБУ», — напомнило издание.
Другое громкое производство, которое курировал Цивинский, касалось преступной организации, связанной с деятельностью чиновников в столичных властях и Денисом Комарницким.
«Участвовал во многих конкурсах на руководящие должности в НАБУ, в том числе и на директора, но не прошел. Его кандидатуру также связывают с влиятельными чиновниками в Офисе президента», — отмечает «РБК-Украина».
Напомним, конкурс на должность главы БЭБ продолжается. В частности, комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности Украины продолжит конкурс и собеседования, несмотря на просьбу СБУ предоставить время для проверки трех кандидатов, которые могут иметь связи с россией.
По мнению политолога и публициста Владимира Цыбулько, процедура назначения нового главы БЭБ содержит признаки юридических нарушений и пренебрежения требованиями законодательства.114
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