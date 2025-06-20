Один из фаворитов конкурса на должность директора БЭБ может иметь связи с россией, — СМИ

Конкурс на должность директора БЭБ временно приостановлен из-за появления скандальных материалов по отдельным кандидатам.

Один из фаворитов конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности Украины, сотрудник НАБУ Александр Цивинский может иметь тесную связь с гражданином страны-агрессора российской федерации — своим отцом. Об этом говорится в обнародованных материалах журналистских расследований, указывающих, что отец Цивинского имеет действующий паспорт россии, пишет «РБК-Украина».



«Во время предыдущего конкурса на должность директора НАБУ в 2023 году Цивинский не дал четкого ответа на вопросы гражданства своего отца. В то же время заявил, что «провел беседы с родственниками», — пишет другое издание.



Также отмечается, что в открытом доступе отсутствуют данные о проведении какой-либо официальной проверки по данному факту со стороны правоохранительных или контрразведывательных органов Украины.

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«Учитывая, что на момент полномасштабной агрессии россии Цивинский продолжал поддерживать связь с отцом, такая информация вызывает значительные риски с точки зрения национальной безопасности», — сообщают «Українські новини».

Эксперты по безопасности отмечают, говорится в материале, что назначение лица с такими родственными связями на стратегическую должность, ответственную за финансовую безопасность государства, недопустимо в условиях войны.

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Также, по сообщению СМИ, собеседования с кандидатами планируют возобновить в период с 21 по 23 июня.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению политолога и публициста Владимира Цыбулько, процедура назначения нового главы БЭБ содержит признаки юридических нарушений и пренебрежения к требованиям законодательства.

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