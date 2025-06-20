- 20:02 Один из фаворитов конкурса на должность директора БЭБ может иметь связи с россией, — СМИ
- 20:01 Новичок УПЛ назначил новым главным тренером иностранца: известна зарплата специалиста
- 19:54 Скорпионам — «Солнце», Ракам — «Верховная Жрица», а Тельцам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 21 июня
- 19:47 Оккупанты определили приоритетное направление для атак, — аналитики
- 19:21 Не хотел видеть ни Макрона, ни Зеленского: СМИ объяснили, почему Трамп досрочно покинул саммит «Большой семерки»
- 19:15 Вера Брежнева сменила прическу и снялась топлесс: «Стала похожа на героиню «Элен и ребята»
- 18:56 Могут заблокировать карточку даже за перевод от родственников: что нужно знать украинцам
- 18:26 Названы размеры пенсий народных депутатов: кто получает наибольшие выплаты
- 18:25 Фонд Favbet Foundation помогает молодежи делать первые шаги в IT: прошел мастер-класс «Билет в IT»
- 18:08 НМТ-2025 как тест на выживание: что не так с нынешним экзаменом
- 17:57 Пытался сбежать из ТЦК, но выпал из окна: в Харьковской области произошел инцидент с мобилизованным
- 17:23 В парламенте и Кабмине хотят увеличить минимальную пенсию, но суммы роста видят по-разному
Один из фаворитов конкурса на должность директора БЭБ может иметь связи с россией, — СМИ
Конкурс на должность директора БЭБ временно приостановлен из-за появления скандальных материалов по отдельным кандидатам.
Один из фаворитов конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности Украины, сотрудник НАБУ Александр Цивинский может иметь тесную связь с гражданином страны-агрессора российской федерации — своим отцом. Об этом говорится в обнародованных материалах журналистских расследований, указывающих, что отец Цивинского имеет действующий паспорт россии, пишет «РБК-Украина».
«Во время предыдущего конкурса на должность директора НАБУ в 2023 году Цивинский не дал четкого ответа на вопросы гражданства своего отца. В то же время заявил, что «провел беседы с родственниками», — пишет другое издание.
Также отмечается, что в открытом доступе отсутствуют данные о проведении какой-либо официальной проверки по данному факту со стороны правоохранительных или контрразведывательных органов Украины.
«Учитывая, что на момент полномасштабной агрессии россии Цивинский продолжал поддерживать связь с отцом, такая информация вызывает значительные риски с точки зрения национальной безопасности», — сообщают «Українські новини».
Эксперты по безопасности отмечают, говорится в материале, что назначение лица с такими родственными связями на стратегическую должность, ответственную за финансовую безопасность государства, недопустимо в условиях войны.
Также, по сообщению СМИ, собеседования с кандидатами планируют возобновить в период с 21 по 23 июня.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению политолога и публициста Владимира Цыбулько, процедура назначения нового главы БЭБ содержит признаки юридических нарушений и пренебрежения к требованиям законодательства.4
Читайте нас в Facebook