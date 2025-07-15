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Новая обувь оставляет мозоли: четыре способа этого избежать
Чтобы избежать возникновения мозолей, специалисты советуют прежде всего покупать обувь, которая подходит по размеру, а также наносить на участки ноги, где они могут образовываться, крем или использовать средства против натирания — стики.
Специальные стики против мозолей напоминают мини-дезодоранты. Ими достаточно провести по участкам, где натирает обувь перед выходом из дома. К слову, аналогичную функцию может выполнить гигиеническая помада, пишет u-news.com.ua. Или обычный дезодорант.
Второй вариант — мыло, которым также можно натереть проблемные участки обуви.
Если ноги натирают кожаную обувь, то ее смягчить поможет уксус. К месту, создающему дискомфорт при ходьбе, прикладывают ватный диск, смоченный уксусом. Впрочем, если обувь не из кожи, а из дермантина, то этот метод лучше не применять.
Еще одно средство — сода или тальк. Ими можно обрабатывать как обувь, так и ноги, если они потеют. Излишки средства необходимо убрать.
Материал «Мужчинам гигиенический педикюр нужен, как и женщинам, — у них такие же проблемы с ногтями», — нейл-стилистка Татьяна Сорока читайте на сайте «ФАКТОВ».
Фото из Википедии168
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