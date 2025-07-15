41.43 / 41.98 48.60 / 49.24
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Молния сожгла супермаркет под Львовом (видео)

18:29 15 июля 2025
В Радехове произошел пожар из-за попадания молнии. Фото &quot;Типовий Львів&quot;

На Львовщине, которая на днях страдала от подтоплений из-за выхода из берегов реки Зубра, новая напасть — в Радехове горит супермаркет из-за попадания молнии в солнечные панели

Об этом пишет тг-канал «Типовий Львів» и развмещает фото и видео с огромным столбом дыма.

Отмечается, что город покрыл едкий дым. Людям советуют закрывать окна.

РЕКЛАМА

Похоже, пламя охватило все здание. На месте работают сотрудники ГСЧС.

 

Местные паблики сообщают, что огонь охватил площадь в 900 «квадратов». По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

РЕКЛАМА

Кстати, несколько часов назад в Радеховском горсовете предупреждали об опасных метеорологических явлениях и на завтра, 16 июля: «По территории Львовской области: 16 июля грозы. Утром и днем местами: град (диаметром 6 — 19 мм), шквалы 15 — 20 м/с, значительные дожди (15 — 49 мм, в селеопасных районах 15 — 29 мм за 12 ч и менее). І уровень опасности, желтый».

Напомним, что на днях ураган наделал бед в Харькове. В областном центре зафиксировано 72 случая повреждения кровель и парапетов, повалено 132 дерева и обломаны 122 большие ветви. Из-за падения крыши частного дома пострадали три человека. А в области погибла женщина — на нее упало дерево.

Фото «Типовой Львів»

РЕКЛАМА

284

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Этот период будет непростым для одних и очень щедрым для других, фото из открытых источников

Овнам и Тельцам — бонусы, Скорпионам — подработка: финансовый гороскоп на неделю 14 — 20 июля

Победительница 15 сезона кулинарного реалити «МастерШеф» Нэнси Топко

«Для меня это было шоком»: победительница 15-го сезона «МастерШеф» об испытаниях во время большой войны и хейте на проекте

Как эффективно отмыть унитаз - Средство для очищения унитаза - Фото: The Spruce

Отмоет не только посуду, но и грязный унитаз: уникальное средство для очищения

Надя Дорофеева в больнице

Я не знаю, как вывозить: популярная певица призналась в проблемах со здоровьем

Следующий материал
Новости партнеров