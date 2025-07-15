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Молния сожгла супермаркет под Львовом (видео)
На Львовщине, которая на днях страдала от подтоплений из-за выхода из берегов реки Зубра, новая напасть — в Радехове горит супермаркет из-за попадания молнии в солнечные панели
Об этом пишет тг-канал «Типовий Львів» и развмещает фото и видео с огромным столбом дыма.
Отмечается, что город покрыл едкий дым. Людям советуют закрывать окна.
Похоже, пламя охватило все здание. На месте работают сотрудники ГСЧС.
Местные паблики сообщают, что огонь охватил площадь в 900 «квадратов». По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Кстати, несколько часов назад в Радеховском горсовете предупреждали об опасных метеорологических явлениях и на завтра, 16 июля: «По территории Львовской области: 16 июля грозы. Утром и днем местами: град (диаметром 6 — 19 мм), шквалы 15 — 20 м/с, значительные дожди (15 — 49 мм, в селеопасных районах 15 — 29 мм за 12 ч и менее). І уровень опасности, желтый».
Напомним, что на днях ураган наделал бед в Харькове. В областном центре зафиксировано 72 случая повреждения кровель и парапетов, повалено 132 дерева и обломаны 122 большие ветви. Из-за падения крыши частного дома пострадали три человека. А в области погибла женщина — на нее упало дерево.
Фото «Типовой Львів»284
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