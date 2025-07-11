Лето в разгаре: что посеять в июле, чтобы огород не пустовал

Июль — это не конец огородного сезона, скорее наоборот — это его вторая молодость. Сейчас идеальное время для промежуточных культур, овощей для осеннего урожая, которые вознаградят вас плодами, пишет издание Kobieta.

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В середине лета следует обратиться к растениям, которые можно посеять после того, как собран первый урожай. В частности, лук, кресс-салат, редис и классический салат. Все они еще успеют вырасти к осени.

В июле вы также успеете посеять мангольд, зеленую фасоль, шпинат — все эти овощи быстро растут и готовы к сбору урожая к первым заморозкам. Добавьте петрушку, позднюю морковь и даже репу — и вы получите полный набор витаминов от промежуточных культур.

В июле вы легко успеете посеять такие растения, как бархатцы, портулак, цветущие этим летом.

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Если вы уже думаете о следующем сезоне, инвестируйте в анютины глазки, мальвы, ромашки и незабудки — это двухлетние растения, которые сейчас вырастут, перезимуют и первыми зацветут весной. Только помните, что сначала их нужно держать в холодных рамках или в ящиках — они не любят, когда их сразу бросают в грунт.

Следует также упомянуть травы, которые можно сеять даже в горшках на балконе — рукола, укроп, лук-шнит и даже кинза хорошо переносят июльские условия и быстро дают урожай. Теплые ночи и много солнца означают, что вам не придется долго ждать появления первых листьев.

Есть одна вещь, которую не следует забывать — полив. Июль может быть очень жарким, и растения, особенно молодые саженцы, не выживут без воды. Обязательно регулярно поливайте — желательно утром — и мульчуйте. Слой соломы, травы или компоста вокруг растений помогает удерживать влагу и ограничивает рост сорняков.

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