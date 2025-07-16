- 16.07 22:26 Покупка этих вещей — очень выгодная инвестиция в гардероб: наверняка вы с этим согласитесь
- 16.07 22:02 Секреты кофейного финджана и лукумницы: любителям кофе необходимо их знать
- 16.07 21:44 «Выбрали дураков — не трогайте. Они же дураки»: Зоя Казанжи о том, почему власть воюет с оппозицией, а не с проблемами
- 16.07 21:32 Не ешьте этого много, если у вас диабет: уровень сахара в крови может сильно подскочить
- 16.07 21:02 Никакой звездности: дочь Бена Аффлека поразила скромным выбором одежды
- 16.07 20:45 «В Японии посуда с бабочками популярна неслучайно», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 16.07 20:33 После ранения вернулся в строй: вражеский дрон убил отца двоих детей из Ровенской области
- 16.07 20:07 Картофельные пирожки с белыми грибами: приготовьте эту вкуснятину и порадуйте родных
- 16.07 19:55 «Динамо» перед стартом в еврокубках проиграло клубу из Хорватии: видеообзор матча
- 16.07 19:54 Рыбам — «Солнце», Козерогам — «Король Кубков», а Овнам — «Император»: Таро-прогноз и советы карт на 17 июля
- 16.07 19:42 Делают 14 лет: оккупанты спешат бросить против Украины новую технику, но пока она попадает только в аварии и уголовные дела
- 16.07 19:19 Нашел родственников в Италии: популярный комик и военный удивил сеть
Не мусор, а деньги: сколько можно заработать на макулатуре в 2025 году
В разгар широкомасштабного российского вторжения в Украину волонтеры придумывали разнообразные способы сбора денег на нужды ВСУ. К примеру, объявляли сбор российских книг, отправляли их на переработку, а за вырученные средства покупали необходимые военным вещи.
О том, сколько может стоить килограмм макулатуры, и какую бумагу принимают в пунктах по сбору вторичного сырья, пишут «Новости.LIVE».
Так, цены на макулатуру обычно «плавающие» — все зависит от того, что именно сдается на переработку, от чистоты книг или тетрадей, офисных бумаг или рекламных каталогов, картона, а также степени износа.
В среднем за килограмм макулатуры можно выручить от 3 до 7 грн, но в основном платят по 4 грн за килограмм.
Перед тем, как сдавать макулатуру, следует тщательно пересмотреть бумаги, удалив пластиковые элементы, скрепки, а также тщательно упаковать в пачки. Ведь от того, как выглядят старые бумаги, будет зависеть и цена за вторичное сырье.
Ранее бизнес-тренер Людмила Калабуха, которая является автором трех книг, рассказывала, как реализовывать себя в бизнесе во время войны.
Фото — Pixabay229
Читайте нас в Facebook
Рыбам — «Солнце», Козерогам — «Король Кубков», а Овнам — «Император»: Таро-прогноз и советы карт на 17 июля