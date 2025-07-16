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Деньги

Не мусор, а деньги: сколько можно заработать на макулатуре в 2025 году

15:54 16 июля 2025
Цены на макулатуру варьируются от 3 до 7 грн за кило. Фото - Pixabay

В разгар широкомасштабного российского вторжения в Украину волонтеры придумывали разнообразные способы сбора денег на нужды ВСУ. К примеру, объявляли сбор российских книг, отправляли их на переработку, а за вырученные средства покупали необходимые военным вещи.

О том, сколько может стоить килограмм макулатуры, и какую бумагу принимают в пунктах по сбору вторичного сырья, пишут «Новости.LIVE».

Так, цены на макулатуру обычно «плавающие» — все зависит от того, что именно сдается на переработку, от чистоты книг или тетрадей, офисных бумаг или рекламных каталогов, картона, а также степени износа.

В среднем за килограмм макулатуры можно выручить от 3 до 7 грн, но в основном платят по 4 грн за килограмм.

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Перед тем, как сдавать макулатуру, следует тщательно пересмотреть бумаги, удалив пластиковые элементы, скрепки, а также тщательно упаковать в пачки. Ведь от того, как выглядят старые бумаги, будет зависеть и цена за вторичное сырье.

Ранее бизнес-тренер Людмила Калабуха, которая является автором трех книг, рассказывала, как реализовывать себя в бизнесе во время войны.

Фото — Pixabay

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