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Стиль жизни

Секреты кофейного финджана и лукумницы: любителям кофе необходимо их знать

22:02 16 июля 2025
кофейный финджан, лукумница и джезва

Кофе, заваренный в джезве на песке, становится все более популярным. Равномерное прогревание сосуда содействует насыщенному вкусу и аромату напитка. Джезва помещается в емкость, наполненную горячим песком, который нагревается. Наблюдать этот процесс — сродни медитации.

Подается такой кофе обычно в миниатюрных керамических или фарфоровых чашечках-финджанах без ручек, помещенных в металлические подстаканники. Такая подача способствует сохранению температуры напитка.

Часто к такому кофе подают лукум, пахлаву или финик. Миниатюрный кусочек лукума напоминает драгоценный камень. Подается это лакомство в лукумнице под крышкой, чтобы не обветрилось. А еще такая подача полна таинственности. Вы словно попадаете в волшебную сказку.

Увы, мало кто знает название этих предметов сервировки — лукумницы и финджанов. Но если вы любитель кофе, конечно, знать это необходимо.

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Заваривание кофе на песке — древняя традиция в Турции, связанная с гостеприимством. Сегодня она популярна и в других странах.

Ранее в «ФАКТАХ» чемпион Украины и участник мировых соревнований по обжарке кофе рассказывал о том, что самый вкусный кофе — тот, который запомнился эмоцией.

Фото из альбома Ольги Сметанской

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