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Favbet Foundation и FAST: тренинг по доврачебной помощи для сборной Украины по пулевой стрельбе в Виннице
Винница стала новой точкой на карте проекта по развитию первой помощи в спортивном сообществе Украины. Обучение прошло в рамках совместного долгосрочного проекта организации «FAST Первая помощь и спецподготовка» и благотворительного фонда Favbet Foundation. Инициатива направлена на то, чтобы обучить спортивное сообщество базовым, жизненно важным навыкам доврачебной помощи. Проект реализуется при поддержке Favbet Foundation.
Винницкий тренинг собрал 28 участников, среди которых были спортсмены и тренеры сборной Украины по пулевой стрельбе. Во время интенсива рассматривались реальные сценарии чрезвычайных ситуаций и отрабатывались действия, которые могут спасти жизнь в первые минуты после ранения или потери сознания.
Участники учились оценивать состояние пострадавших, останавливать кровотечения разной сложности, проводить сердечно-легочную реанимацию и взаимодействовать с экстренными службами. Практическая часть проходила исключительно на современном оборудовании.
«Мы считаем, что в современном спорте готовность действовать в критические моменты — крайне важный навык. В условиях, когда безопасность стала частью ежедневной реальности, тренеры и спортсмены обязаны обладать базовыми знаниями, которые могут спасти жизнь», — говорят в Favbet Foundation.
Благодаря поддержке Favbet Foundation, аналогичное обучение уже прошли сотни спортсменов, тренеров и представителей спортивной инфраструктуры по всей Украине. В течение следующего года организаторы планируют охватить не менее 1800 участников.
«Эти тренинги учат не теряться, когда рядом случается беда. Такие знания однажды могут спасти чью-то жизнь. А что может быть ценнее? Именно поэтому мы системно инвестируем в подобные проекты», — комментирует президент фонда Favbet Foundation Андрей Матюха.24
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