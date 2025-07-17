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Тренер российского олимпийского чемпиона Поветкина, убивавший украинцев, погиб в Африке (фото)
Экс-тренер российского олимпийского чемпиона по боксу Александра Поветкина Игорь Нестеров, убивавший на войне украинцев, погиб «при выполнении боевого задания в Западной Африке», сообщает пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса».
«Игорь входил в команду олимпийского чемпиона и чемпиона мира Александра Поветкина, был его тренером по силовой подготовке и спарринг партнером. А главное — был одним из ближайших друзей Александра. Уход Игоря Нестерова (он был президентом боксерской федерации города Чехов, что в московской области. — Авт.) большая утрата для всей боксерской семьи. Глубоко порядочный, патриот не на словах, а на деле, Человек с большой буквы — все, кто был знаком с Нестеровым, неизменно отзывались о нем с огромным уважением. Тяжело и горько осознавать, что его больше нет с нами», — говорится в сообщении.
Александр Поветкин также выразил соболезнования в социальных сетях, написав: «Покойся с миром, Кабан».
Напомним, что Алекскандр Поветкин, которого жена Усика назвала «хр*ном моржовым и трусом», — олимпийский чемпион Афин-2004, чемпион мира (2003 год) и двукратный чемпион Европы (2002, 2004 годы). На профессиональном ринге россиянин, одержавший 36 побед, потерпевший три поражения и один поединок завершивший вничью, был регулярным чемпионом мира по версии WBA в тяжелом весе, а также временным чемпионом мира по версии WBC. В своем последнем бою в марте 2021 года Поветкин проиграл техничеcким нокаутом британцу Диллиану Уайту.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-тренер сборной россии, домогавшегося чемпионки мира, ликвидировали воинами ВСУ.
Фото из соцсетей
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Близнецам — «Дама мечей» и решительность, Весам — «Рыцарь Жезлов» и бурные эмоции: Таро-прогноз на 18 июля