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Инфляция замедлилась: кто в Украине может от этого пострадать
Как уверяют в НБУ, инфляция в Украине постепенно замедляется, что является хорошей новостью для потребителей. Но вместе с тем от этого могут пострадать те украинцы, которые хотели бы заработать на банковских депозитах.
Так, как сообщил «ФАКТАМ» Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса «Глобус Банка», уже осенью стоит ожидать снижения доходности банковских депозитов. Вероятнее всего, их максимальный размер к концу года не будет превышать 13,5% годовых.
Причиной тому банкир называет ожидаемое снижение учетной ставки, что случится благодаря эффективной монетарной стратегии, направленной на уменьшение инфляции, развитию основных отраслей экономики и стабильности на валютном рынке.
«При формировании депозитной стратегии на осенне-зимний период коммерческие банки будут опираться на решение монетарного комитета, который уже в сентябре потенциально может принять решение о снижении учетной ставки с имеющихся 15,5% до 14,5−15%, — говорит Дмитрий Замотаев. - Следовательно, не исключена синхронная коррекция других монетарных инструментов, в частности с 19% до 18,5−18%. Таким образом, эти изменения станут объективным поводом для банков постепенно начать процесс коррекции доходности по гривневым вкладам».
По прогнозу Дмитрия Замотаева, к концу 2025 года ставки по депозитам могут упасть до 11−12%, но из-за желания банков привлечь клиентов максимальная ставка может вырасти до 13,5%. И, вероятнее всего, самыми частыми депозитами для украинцев окажутся вклады на срок от 6 до 12 месяцев.
В то же время банкир считает, что особых изменений на рынке валютных депозитов не будет и их доходность не будет превышать 1% для доллара и 0,8% для евро, даже несмотря на рост курса евро в Украине.
Также при размещении средств на депозите эксперт советует учитывать несколько ключевых аспектов:
1) прогнозировать потребности в свободных средствах на весь срок вклада — не стоит размещать все сбережения, чтобы в случае необходимости не пришлось разрывать депозит досрочно с потерей дохода;
2) оценить уровень доходности — это один из ключевых факторов выбора депозита;
3) выбирать депозиты с бонусами и привилегиями, которые предлагает банк;
4) обращать внимание на удобство оформления — все больше граждан предпочитают онлайн-вклады через мобильные приложения;
5) уточнить условия досрочного разрыва или возможности пополнения вклада.
В общей сложности, по данным аналитиков Центра экономических исследований и прогнозирования «Финансовый пульс», на 1 июня 2025 года объем депозитов физических лиц составил более 1,42 трлн грн, и с начала года объем депозитов граждан вырос на 3%, или почти на 44 млрд грн.
Кстати, будущие заемщики могут порадоваться, ведь снижение учетной ставки и ставок по депозитам будет означать и снижение ставок по кредитам.
Фото Pixabay72
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