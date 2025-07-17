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Книга рецептов

«Идеальные» черничные синнабоны от Светланы Левицкой

18:10 17 июля 2025
Синнабоны, фото скриншот видео

Фудэксперт Светлана Левицкая, которая рассказала, как приготовить авдеевскую кашу, поделилась рецептом французских булочек синнабон.

«Черничные булочки с лимоном, ванилью и сливочным сыром или черничные сеннабоны — это невероятная вкуснота. Мягкое дрожжевое тесто, свежая ягодная начинка и нежная творожная помадка сверху, они идеальны!» — отмечает блогер.

Ингредиенты (на 10−12 булочек):

Тесто:

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мука — 400 г

молоко — 200 мл
сухие дрожжи — 7 г
сахар — 50 г
яйцо — 1 шт
сливочное масло — 50 г (растопленное)
соль — щепотка

Начинка:

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черника — 200 г (свежая или замороженная)
сахар, лучше коричневый — 60 г
кукурузный крахмал — 1 ст. л.
цедра 1 лимона
ваниль — 1 ч. л.

Сырная помадка:

сливочный сыр — 150 г
сахарная пудра — 50−70 г (я беру меньше)
лимонный сок — 1 ст. л.
ваниль — 0,5 ч. л.
молоко — 1−2 ч. л. (при необходимости)

Приготовление:
Тесто:

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В теплом молоке растворить дрожжи с сахаром и оставить на 10 минут.

Добавить яйцо, растопленное масло, соль и муку. Замешать мягкое, немного липкое тесто.

Накрыть и оставить в тепле на 1−1,5 часа до увеличения вдвое.

Начинка:
Смешать чернику с сахаром, крахмалом, лимонной цедрой и ванилью.

Формирование:
Раскатать тесто в прямоугольник примерно 40×30 см.

Равномерно распределить начинку,

Свернуть в рулет, порезать на 10−12 кусочков.

Выложить в форму с пергаментом, оставляя расстояние между булочками.

Накрыть и оставить на 20−30 минут для подхода.

Выпекать при 180 °C 25−30 минут до румяной корочки.

Помадка:
Смешать сливочный творог с пудрой, лимонным соком и ванилью.

При необходимости добавить молоко — довести до желаемой плотности.

Смазать еще теплые булочки.

Ранее рецептом булочек синнабон с корицей поделилась диетолог Екатерина Черкасская. А как приготовить ленивые банановые синабоны, рассказала фудблогер Наталья Жук.

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