К осени россия будет запускать по Украине более 1000 дронов за раз, — аналитики

В ночь на 9 июля россия запустила большое количество дронов и ракет по Украине, сразу после того, как президент Трамп резко раскритиковал диктатора путина за то, что тот предпринимает лишь «бессмысленные» шаги для достижения мира в переговорном процессе. Атака произошла в ночь после того, как Дональд Трамп в очередной раз изменил свою позицию по войне, заявив, что, поскольку Украина «очень сильно страдает» от российских атак, он возобновит поставки оружия, которые его администрация приостановила лишь на прошлой неделе.

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Американские чиновники заявили, что приостановили поставки, чтобы провести глобальный обзор боеготовности Вооруженных сил США. По состоянию на вечер вторника, после того, как Трамп изменил свое мнение, эта партия, состоявшая из 30 ракет Patriot и других боеприпасов, находилась в Польше, ожидая пересечения границы, заявили чиновники, пишет The New York Times.

Атаки подчеркивают насущную потребность Украины в оружии. Поскольку россия нарастила промышленные мощности для массового производства одноразовых ударных дронов, еженедельно устанавливаются новые ночные рекорды.

Поскольку российская промышленность продолжает наращивать мощности, военные аналитики прогнозируют, что к осени россия будет регулярно запускать более 1000 дронов за один залп.

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Украинские чиновники, говорится в статье, не обнародуют подробностей атак на военные цели, но аналитики ранее интерпретировали некоторые ракетные удары по западной Украине как попытки перехватить западное оружие, пересекающее границу с Польшей, или поразить военные склады или аэродромы.

Относительно дешевые массово производимые дроны сейчас представляют самую серьезную угрозу для Украины. Но ракеты «Кинжал» являются важным оружием для россии с геополитической точки зрения. Их может сбить только одна система противовоздушной обороны в арсенале Украины: американские ракеты Patriot.

Хотя Киев может закупать европейские заменители других видов оружия, которые предоставляет Вашингтон, он зависит от администрации Трампа, чтобы сохранить канал поставок Patriot.

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Тем временем, как ранее писали «ФАКТЫ», Украина продолжает атаки на военные предприятия рф и дронами обрушивает ее транспортную систему.

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