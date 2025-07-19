Действительно помогает при простуде: польза куриного супа научно доказана

Команда исследователей под руководством Сэнди Лукас, старшего преподавателя факультета медицинских наук Университета Западной Шотландии, изучила влияние супов на лечение острых респираторных инфекций. Тестировались различные виды супов, включая традиционный куриный суп, ячменный суп, а также травяные и овощные смеси.

ВІДЕО ДНЯ

Одно из проанализированных исследований показало, что люди, употреблявшие суп, выздоравливали в среднем на два с половиной дня быстрее, чем те, кто этого не делал. Участники отмечали у них менее выраженные симптомы, такие как заложенность носа, сильная боль в горле и усталость.

У некоторых людей наблюдались более низкие уровни маркеров воспаления в крови, что может свидетельствовать о более легком течении инфекции. В частности, исследователи отметили, что уровни белков, отвечающих за индукцию воспаления, были ниже у тех, кто употреблял суп. Это свидетельствует о том, что куриный суп может смягчать гиперактивный иммунный ответ, что приводит к менее тяжелым симптомам и большему комфорту во время болезни. Однако ни одно из проанализированных исследований не изучало, влияет ли употребление супа на такие аспекты, как количество дней больничного отпуска или частота госпитализаций, пишет издание Medonet.

Эксперты отмечают, что тепло супа и богатство питательными веществами могут помочь организму бороться с инфекцией. Такие ингредиенты, как чеснок, лук, имбирь и листовая зелень, известны своим противовоспалительным и иммуностимулирующим действием. Теплый суп также помогает разжижать слизь, успокаивает боли в горле и улучшает общее самочувствие во время болезни.

РЕКЛАМА

Куриный суп легко приготовить, он недорог, безопасен для большинства людей и широко признан эффективным домашним средством от незначительных заболеваний. Однако авторы научного обзора отмечают, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, какие ингредиенты и рецепты дают наилучшие результаты. Они также отмечают необходимость измерения таких показателей, как скорость возврата к работе или обучению, качество сна во время болезни, а также общий уровень комфорта и энергии.

Ранее специалисты объяснили, от каких продуктов следует отказаться, чтобы улучшить работу кишечника, а также при каких заболеваниях клубнику и арбуз нужно употреблять с осторожностью.

РЕКЛАМА

122

Читайте нас в Facebook