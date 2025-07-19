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Полиция разыскала оскандалившуюся в киевском метро любительницу россии: что ей грозит
В Киеве полицейские установили и разыскали девушку, которая в столичной подземке прославляла россию и видео с которой активно распространялась в соцсетях.
В столичной полиции отметили, что гражданку разыскивали в рамках проверки видео, на котором пассажирка, находясь в вагоне поезда красной ветки киевского метрополитена, выкрикивала одобрительные лозунги в пользу страны-агрессора.
Было установлено, что «героиня» видео — 25-летняя киевлянка. Девушка, общаясь с полицейскими, заявила, что «из-за проблем в личной жизни употребила избыточное количество алкоголя и дальнейшие свои действия не помнит».
На нарушительницу составлен протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях, санкция которой предусматривает наложение штрафа, общественные, исправительные работы или административный арест сроком до пятнадцати суток.
В дальнейшем с девушкой будут общаться сотрудники Службы безопасности Украины.
Напомним, что на днях в СБУ сообщили о заочном приговоре — 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества — бывшему украинскому, а ныне российскому шахматисту Сергею Карякину. Он еще в 2014 году поддерживал российскую агрессию против Украины и оккупацию Крыма, а после февраля 2022 не только оправдывал преступления оккупантов, но и пытался влиять на международную аудиторию, в частности, заявляя, что «крайне странно видеть тех, кто призывает россию остановиться».
Фото полиции Киева367
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