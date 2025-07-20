Мы никогда не просили их воевать от нашего имени: в Венгрии сделали циничное заявление о войне в Украине

Европа не должна защищать Украину, а укреплять собственную безопасность. Об этом заявил советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, открыто выступающего против вступления нашей страны в Евросоюз, Балаж Орбан.

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«И украинцы, и россияне хотят продолжать войну, и у обеих сторон есть свои аргументы по этому поводу. Нужны нейтральные посредники, которые оказывали бы давление на обе стороны и восстанавливали каналы связи, чтобы прекратить вооруженный конфликт, — сказал Балаш Орбан. — Очень хорошо, что между Соединенными Штатами и россией существует прямая связь, мы уже около трех лет надеемся на нечто подобное».

На вопрос, какие доказательства Венгрия видит, что президент путин действительно готов начать мирные переговоры, Балаш Орбан ответил, что с дипломатической точки зрения это очень сложный вопрос, но обнадеживает то, что состоялись прямые консультации между украинцами и россиянами. Он также подчеркнул, что независимо от переговоров и россия, и Украина хотят продолжать борьбу, потому что обе считают, что время на их стороне.

«Венгрия поддерживает идею Европы укрепить собственную оборону и увеличить свои военные расходы. Сейчас дебаты в Европе ведутся скорее о том, стоит ли нам вооружать Украину или вооружаться самим. Позиция Венгрии абсолютно четкая: мы не должны защищать Украину, потому что это приведет к конфронтации с россией, чего мы не хотим. В то же время мы должны укреплять европейские армии, чтобы мы могли защитить себя, если потребуется. Украинцы борются за себя, и они имеют на это право. Но дело не в нашей безопасности, мы никогда не просили их сражаться от нашего имени. Мы не хотим противостоять россии», — сказал Балаш Орбан.

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Относительно вступления Украины в ЕС он подчеркнул, что это будет означать «огромные расходы, а у европейцев нет на это денег».

«Сейчас не время об этом говорить. Это может быть неприятно для многих, потому что раньше они обещали Украине членство в НАТО, а теперь стало понятно, что они не могут быть членами НАТО», — отметил венгерский политик.

Напомним, несмотря на попытки Венгрии и Словакии блокировать новые санкции против россии, в ЕС утвердили 18-й пакет санкций.

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