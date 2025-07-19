Скромно, но стильно: Klavdia Petrivna «рассекретила» свою квартиру (видео)

В Сети появились кадры скромной, но со стильным ремонтом, квартиры украинской певицы Klavdia Petrivna (Соломия Опришко). Ее друг OSTY показал дом артистки в своем видеоблоге.

ВІДЕО ДНЯ

Судя по ролику, Klavdia Petrivna, вероятно, живет в квартире-студии, оформленной в пастельных тонах. В помещении есть кровать, диван, стол и шкаф. Интерьер дополняют картины и декоративные элементы, создающие уютную атмосферу.

Кроме того, на видео певица появилась без привычных масок и очков.

РЕКЛАМА

Как писали «ФАКТЫ», в мае во время концерта во Вроцлаве она вышла на сцену с OSTY и заявила, что со времен сольного концерта во Дворце спорта у них многое изменилось, и даже «нечто родилось».

При этом OSTY, долгое время считавшийся бойфрендом Соломии Опришко, начал гладить ей животик.

РЕКЛАМА

Это, видимо, немного удивило поклонников, ведь многие из них уверены, что у OSTY не может быть «ничего серьезного» с певицей, ведь он вроде бы ее родной брат. Так оно на самом деле и вышло: Соломия призналась, что у них родилась… песня.

286

Читайте нас в Facebook