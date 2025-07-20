Смогла удивить: 67-летняя Шэрон Стоун снялась в прозрачной блузке под водой

Звезда фильма «Основной инстинкт» Шэрон Стоун, которая в прошлом году рискнула сняться для обложки модного журнала с обнаженной грудью, снова провела неоднозначную фотосессию: в прозрачной блузке под водой.

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Для нового номера швейцарского журнала Schön! актриса предстала в прозрачной блузке и других интригующих образах в объективе Майкла Мюллера — знаменитого фотографа, прославившегося не только фэшн-съемками, но и фотографиями акул, которыми он очень увлечен.

В разговоре с изданием Шэрон заявила, что для нее очень важны отношения с ее телом: «Когда я слышу, как женщины говорят, что они — это не их тела, мне хочется кричать. Так могут говорить только те, кто никогда не терял своего тела. Мы очень привязаны к нашим телам, и очень важно сохранять их здоровыми. жизненный урок».

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Напомним, что в 2001 году Шэрон перенесла инсульт и кровоизлияние в мозг, в результате чего потеряла зрение на один глаз, слух на одно ухо и способность читать и писать Актере пришлось долго восстанавливаться.

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Актрису часто критикуют за то, что она не стесняется демонстрировать свою фигуру. Многие считают это неуместным для ее возраста.

Напомним, ранее соблазнительные фотографии показала и украинская певица, которую многие считают образцом сдержанности и скромности.

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