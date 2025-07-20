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Происшествия

ДТП с участием работника прокуратуры в Киеве: пострадавшая скончалась, водитель был пьян

17:17 20 июля 2025
ДТП в Киеве, фото скриншот видео

Женщина, которую вчера в Киеве на тротуаре сбил работник прокуратуры Молочный, скончалась в больнице, сообщил генпрокурор Кравченко.

«К сожалению, пострадавшая скончалась в больнице. Мои искренние соболезнования родным и близким погибшей» , — заявил Кравченко.

Молочному уже объявили подозрение по ч. 3 ст. 286−1 УК Украины — нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к смерти человека.

Госслужащий находился в состоянии алкогольного опьянения, когда его машина вылетела на тротуар, где стояла женщина. По результатам обследования у него в крови обнаружили 1,77 промилле алкоголя.

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По словам Кравченко, обвинение будет просить о содержании Молочного под стражей без залога на 60 суток.

«Мы будем настаивать на применении меры пресечения, сроком на 60 суток, в виде содержания под стражей без определения размера залога» , — отметил генпрокурор.

Кравченко добавил, что взял на личный контроль резонансное дело.

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Напомним, вечером 19 июля в Голосеевском районе Киева работник прокуратуры сбил женщину и скрылся с места происшествия. Генпрокурор показал видео аварии, которая произошла на улице Большой Васильковской. На кадрах зафиксировано, как автомобиль выезжает на тротуар, где в тот момент шла женщина, и совершил наезд на пешехода. Генпрокурор сообщил, что за рулем был Андрей Молочный — работник прокуратуры. После ДТП он скрылся с места происшествия. Также известно, что фигурант был под действием алкоголя.

Напомним, в Ровенской области Volkswagen столкнулся с Audi. В ДТП погибли три человека.

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