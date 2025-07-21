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Украина

Путь к миру лежит в усилении поставок оружия в Украину, — эксперт

14:29 21 июля 2025
Оружие для Украины

По словам военного эксперта Маркуса Маттиаса Койппа, россия будет продолжать работу над проникновением в европейские государства.

«путин уже имеет на своей стороне соответствующее правительства в Венгрии и Словакии, и он стремится сделать то же самое в Австрии и Германии, — заявил эксперт в интервью венской газете Kurier, пишет N-TV. — Он попытается создать лево- и праворадикальное большинство, то есть привести в этих странах к власти партии, которые представляют его точку зрения и поддерживают его повестку дня».

Эксперт добавил, что новым планам ЕС по перевооружению все еще не хватает окончательной решимости.

«Есть разница между тем, чтобы иметь деньги, и тем, чтобы иметь хребет. Вы можете купить оружие, но вы должны хотеть стрелять», — говорит Койпп. Путь к миру, по его словам, заключается в максимизации поставок оружия в Украину.

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Ранее «ФАКТЫ» писали о заявлении канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который считает, что «единственный язык, который понимает путин, — сила».

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