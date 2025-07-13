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Нерешительность союзников Украины позволяет рф продолжать войну — СМИ
Эммануэль Макрон, сообщивший, что миротворческие силы в Украине готовы к действиям, в своей речи перед парламентом заявил, что Франция и Великобритания «будут бороться до последней минуты, чтобы обеспечить длительный мир в Украине». По его словам, это в интересах Европы, а не только Украины, пишет The Telegraph.
Эти высокие обещания — очень хорошо, говорится в статье. Но проблема в том, что за почти три с половиной года, в течение которых Украина делает все возможное, чтобы выгнать российских оккупантов со своей земли, мы слышали эти обещания снова и снова. Но редко они подкреплялись достаточно решительными действиями, чтобы помочь переломить ход агрессии путина.
Однако никогда раньше стандартные фразы Запада о солидарности, которые мы слышали, не звучали так пусто, а его помощь не была так необходима, как на этой неделе. С весны российская армия с тревожной скоростью увеличивает свои воздушные атаки на Украину.
Слабая поддержка Украины со стороны Европы может сравниться только с нестабильной, транзакционной поддержкой, которую оказывал стране президент США Дональд Трамп в течение шести месяцев своего пребывания в должности. От его засады на Зеленского в Овальном кабинете в феврале до нескольких уютных телефонных звонков с путиным для обсуждения «нормализации» отношений между двумя странами, он превратил Америку в ненадежного союзника для Киева.
Есть несколько проблесков надежды, что ситуация может измениться в пользу Киева. На днях Трамп сказал своему кабинету, что «путин швыряется в нас кучей дерьма, если вы хотите знать правду». Он пообещал новую военную помощь Украине впервые с момента своего возвращения в Белый дом, но только после того, как неделей ранее министр обороны Пит Хегсет приостановил действие действующего пакета помощи.
Согласно сообщениям, новый пакет вооружения президента может стоить до 300 миллионов долларов и, вероятно, будет состоять из ракет Patriot и другого оружия средней дальности. Он также намекнул на «важное объявление» по поводу россии в понедельник, 14 июля, хотя что именно это будет, хорошее или плохое, пока остается непонятным.
Европейские лидеры обеспокоены, что Трамп может попытаться протолкнуть такое соглашение без согласия Украины, но, несмотря на многочисленные банальные заявления о поддержке Киева «столько, сколько будет нужно», они еще не предложили альтернативного хоть немного приличного плана, чтобы ослабить переговорную позицию путина.
Конечно, никто на самом деле не ожидал, что Дональд Трамп сможет быстро покончить с войной. Но Европа, которая так хорошо умеет говорить о поддержке Украины, не смогла воплотить свои слова в жизнь. Очень показательно было то, что во время нынешней встречи «коалиции желающих» планы по развертыванию миротворческих войск в Украине в случае прекращения огня были тихо отложены на второй план.
Это молчаливое признание того, что прекращение огня вряд ли произойдет в ближайшее время. Проще говоря, в последние три года союзники сильно подвели Украину.
У Запада много рычагов, которые он неоднократно обещает привлечь, чтобы усилить борьбу Украины и ослабить режим путина. Но без их реализации вся эта поддержка только пустыми словами. Такая пустая дипломатия «белого рыцаря» никому не приносит пользы.
Между тем эксперты назвали европейскую страну, куда россия может вскоре направить свои ракеты.100
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