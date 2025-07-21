41.51 / 41.98 48.45 / 49.00
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Военный путь был коротким: вражеский артиллерийский обстрел забрал жизнь солдата с Черниговщины

20:34 21 июля 2025
Сергей Козий

Печальная весть пришла в Бобровицкую громаду — погиб на фронте солдат Сергей Козий. Он был веселым, отзывчивым, всегда приходил на помощь всем, кто в этом нуждался. Открытый, искренний и добрый, всегда был душой компании, имел много друзей. В августе воину должно было исполниться 37 лет, сообщает городской совет.

«Сергей вырос в селе Кобыжча. Работал на разных должностях народного хозяйства. На военную службу был призван в мае 2025 года», — говорится в сообщении.

Мужчина прошел обучение и базовую военную подготовку и приступил к выполнению своих обязанностей по защите Родины. Впрочем, военный путь бойца был довольно коротким. Ведь 6 июля 2025 года во время артиллерийского обстрела противника в Сумской области Сергей Козий получил смертельные ранения.

В скорби осталась семья воина — мама, брат, сестра, племянницы. 17 июля Сергея Козия с воинскими почестями похоронили на местном кладбище.

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в бою пал отец двоих детей, который прошел более трех лет ожесточенных боев и горьких потерь.

РЕКЛАМА
224

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Огурцы, фото скриншот видео

Огурцы кимчи от Павы: захотите их готовить постоянно

Квашеные огурцы с хреном и специями

Квашеные огурцы с хреном и специями: должна приготовить каждая хозяйка

Звезды советуют внимательно анализировать каждую финансовую операцию, фото из открытых источников

Овны получат выгодное предложение, Тельцы — бонус, а Рыбам придется сократить расходы: финансовый гороскоп на неделю 21 — 27 июля

Рецепт кабачковой запеканки. Фото - скриншот

Легкая запеканка с кабачком: рецепт для ленивых

Следующий материал
Новости партнеров