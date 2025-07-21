Военный путь был коротким: вражеский артиллерийский обстрел забрал жизнь солдата с Черниговщины

Печальная весть пришла в Бобровицкую громаду — погиб на фронте солдат Сергей Козий. Он был веселым, отзывчивым, всегда приходил на помощь всем, кто в этом нуждался. Открытый, искренний и добрый, всегда был душой компании, имел много друзей. В августе воину должно было исполниться 37 лет, сообщает городской совет.

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«Сергей вырос в селе Кобыжча. Работал на разных должностях народного хозяйства. На военную службу был призван в мае 2025 года», — говорится в сообщении.

Мужчина прошел обучение и базовую военную подготовку и приступил к выполнению своих обязанностей по защите Родины. Впрочем, военный путь бойца был довольно коротким. Ведь 6 июля 2025 года во время артиллерийского обстрела противника в Сумской области Сергей Козий получил смертельные ранения.

В скорби осталась семья воина — мама, брат, сестра, племянницы. 17 июля Сергея Козия с воинскими почестями похоронили на местном кладбище.

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