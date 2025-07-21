- 09:36 Где бесплатно смотреть онлайн «Бешикташ» — «Шахтер»: на кого ставят букмекеры в матче отбора Лиги Европы
- 09:24 Не могут найти документы: известный актер назвал размер своей пенсии и объяснил, почему получает так мало
- 08:54 В Краматорске российский КАБ убил ребенка, а в Сумах — ранил трех человек
- 08:17 У Львов разыграется фантазия, а Весам нужно научиться говорит слово «нет»: гороскоп на 22 июля
- 21.07 22:28 Одых в одиночку: почему этот тренд в путешествиях становится все популярнее во всем мире
- 21.07 22:01 Рыбный риет: готовится быстро, а вкусно так, что не оторваться
- 21.07 21:31 Драма с усыновлением ребенка: Бритни Спирс раскрыла трагическую правду
- 21.07 21:03 Как заморозить персики, чтобы сохранить их сочность и вкус: эти секреты точно пригодятся
- 21.07 20:34 Военный путь был коротким: вражеский артиллерийский обстрел забрал жизнь солдата с Черниговщины
- 21.07 20:07 Кабачковая икра «Панянка»: намного вкуснее, чем магазинная
- 21.07 19:41 Близнецам — «Тройка кубков» и осторожность, Козерогам — «Восьмерка жезлов» и неожиданные события: Таро-прогноз на 22 июля
- 21.07 19:41 Попытка остановить войну в Украине сдвинулась с мертвой точки, — СМИ
Военный путь был коротким: вражеский артиллерийский обстрел забрал жизнь солдата с Черниговщины
Печальная весть пришла в Бобровицкую громаду — погиб на фронте солдат Сергей Козий. Он был веселым, отзывчивым, всегда приходил на помощь всем, кто в этом нуждался. Открытый, искренний и добрый, всегда был душой компании, имел много друзей. В августе воину должно было исполниться 37 лет, сообщает городской совет.
«Сергей вырос в селе Кобыжча. Работал на разных должностях народного хозяйства. На военную службу был призван в мае 2025 года», — говорится в сообщении.
Мужчина прошел обучение и базовую военную подготовку и приступил к выполнению своих обязанностей по защите Родины. Впрочем, военный путь бойца был довольно коротким. Ведь 6 июля 2025 года во время артиллерийского обстрела противника в Сумской области Сергей Козий получил смертельные ранения.
В скорби осталась семья воина — мама, брат, сестра, племянницы. 17 июля Сергея Козия с воинскими почестями похоронили на местном кладбище.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в бою пал отец двоих детей, который прошел более трех лет ожесточенных боев и горьких потерь.224
Читайте нас в Facebook
Овны получат выгодное предложение, Тельцы — бонус, а Рыбам придется сократить расходы: финансовый гороскоп на неделю 21 — 27 июля